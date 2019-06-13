台北國際食品展「中美洲館」 吸引29家廠商來台參展

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）2019年台灣北國際食品展將於6月19日到22日在台北世貿一館舉行，中美洲經貿辦事處規劃「中美洲館」, 並結合外貿協會設立「FTA與中南美洲邦交國專區」，邀請邦交國29家廠商與貿易代表團參展，期盼透過此展覽與我國進口廠商進行交流。

針對今(2019)年參展的中美洲四國的產品特色，中美洲經貿辦事處表示，中美洲國家農漁牧業為傳統產業，其中以蔗糖、咖啡、海鮮與肉品等產品出口為重要創匯來源。今年的參展國家有：貝里斯，以優質可可豆在國際嶄露頭角，比利時等巧克力製造大國皆從該國進口原料可可。瓜地馬拉則擁有多項指標農產品銷往全球，如糖產量居世界第5大、也是全球第10大咖啡生產國，荳蔻出口量更冠於全球。宏都拉斯對台灣的出口貿易額於過去3年成長近3倍，品項包括咖啡、牛肉、蝦、香瓜等。尼加拉瓜咖啡、牛肉、白蝦、龍蝦及海參品質優良，廣獲國人喜愛，漁牧產品輸台總額表現極為亮眼。

台灣與尼加拉瓜、瓜地馬拉、宏都拉斯簽有自由貿易協定(FTA)，雙方眾多產品享有零關稅優惠，對台灣進口商而言，可降低進口成本，提高利潤，再加上中美洲各國與美國簽有CAFTA-DR自由貿易協定，以及2013年起陸續生效的歐盟貿易夥伴協定，台商投資中美洲生產農產加工產品輸出歐美國家，除享受零關稅優惠外，亦可享配額優惠。

中美洲經貿辦事處推出「跟著部落客 品嚐中美洲」網路活動，除了有部落客帶民眾吃遍中美洲經典料理外，即日起至6月22日填寫測驗也有機會獲得《麗克特迷你煎烤盤、富士琺瑯單柄鍋、中美洲咖啡組、原木午餐盒、動物造型雙層玻璃杯與環保購物袋》，詳情請搜尋「中美洲經貿辦事處」臉書粉絲團。