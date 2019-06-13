【更新】蔡英文提「五個要」籲團結 大讃賴清德風度十足

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（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）民進黨總統初選民調結果出爐，總統蔡英文以35.6768%勝過前行政院長賴清德的27.4843%。蔡總統也發文感謝支持者，並提出「五個要」作為未來目標，盼望未來持續守護民主台灣、捍衛改革成果、鞏固國家主權。

總統蔡英文在臉書發文表示，自從2016年宣誓就職那刻起就知道總統擔負的，是國家前途和人民福祉的責任。這個信念哪怕面對2020大選也不會改變。

蔡英文提到，自己很感謝前行政院長賴清德，以及所有給予指教與鞭策的先進，這些惕勵，讓她更看清楚自己的問題與盲點，也讓整個團隊更加戰戰兢兢，努力做得更好。而賴清德表現的毅力，和今天所展現的風度，都讓她欽佩。

作為未來的目標，蔡英文進一步提出「五個要」，包括：

1. 要團結民進黨，一個都不能少。

2. 要讓民進黨大於民進黨，連結社會最大力量。

3. 要捍衛改革成果，確保經濟繁榮，讓人民有感。

4. 要守護主權，讓世世代代的台灣人選擇自己的未來。

5. 要結合國際社會堅持民主自由人權的朋友，讓台灣成為世界的台灣。

蔡英文感謝民進黨主席卓榮泰、以及所有黨工這段時間的辛勞。她也要感謝五人小組、黨中常執委們，以無比的耐心，一起穩住大局。

在之後的總統府敞廳記者會上，當記者詢問總統蔡英文關於黨內初選結束後，該如何與黨內同志合作或是否考慮蔡賴配時，蔡總統表示「1+1大於2是不變的，沒有哪個1比較大，她會與黨內同志坐下來進行仔細協商。

她將與民進黨主席卓榮泰進行後續2020年選戰協商、佈局並整合力量，討論出最適合的方案，時間不會太長」

此外，她對於鴻海董事長郭台銘日前提出的「一起談經濟」一事，表示身為總統不只要懂經濟，更需要知道國家大政，精準掌握國際局勢，讓國家走在正確的道路上。

雖然郭台銘表示這是「一個經濟人對上半個經濟人」，蔡英文覺得，這是一個主管國家大政，全方位守護國家的現任總統，與一個企業家之間的對比。