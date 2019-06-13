全球最受歡迎香蕉品種恐滅絕 救蕉之道引論戰

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）非洲象牙海岸、南美洲的厄瓜多、南亞的印度與亞洲的菲律賓等，即乎全球都有人在種植香蕉，只因它是全球最多人食用的水果。然而，它可能會因為感染到某些疾病而滅絕。針對香蕉葉斑病的擴散是否受氣候影響而加速，英國艾希特大學的研究團隊進行了探討。

綜合《哈芬登郵報》、《Slate.fr》的報導，香芽蕉(Cavendish)又稱華蕉，並非香蕉唯一品種，光是香蕉品種就有1,000種，但從西方國家進口亦是占全球規模一半的生產量，就屬華蕉為最多。因此，只要這個品種在某一個地方受到感染，全世界同一品種的香蕉田都會受到威脅，而這樣的狀況正在發生。

英國艾希特大學(University of Exeter)的研究團隊透過模擬全球氣候變遷與香蕉葉斑病的擴散程度，進行研究。該團隊在研究報告中寫道，自1960年代以來，因樹冠層濕度的提升和病原體溫度條件的改變，增加了南美洲和加勒比海地區的香蕉種植區的感染風險至44.2%。研究團隊指出，全球香蕉的生產與貿易往來會導致植物病蟲害大規模的傳播，而氣候變遷在某些地區所帶來的影響更在病原傳播上扮演重要的推手。

目前已有香蕉業者被迫開始著手研發可替代華蕉的品種。這個全球最受歡迎的水果，不僅耐長途運輸更是消費者的最愛，然而它卻受香蕉葉斑病(Black sigatoka)與香蕉巴拿馬枯萎病(Panama disease)，兩種植物病蟲害的威脅。有食品專家表示，「我們並未致力多樣化生產，而是又再次過度依賴某一種品種的香蕉。」這也突顯了，「我們並未從過去的事件中記取教訓，而是在重蹈覆轍」。

目前已有科學家著手開發基改香蕉，以抵抗巴拿馬枯萎病，且有廠商已準備生產。作者Bebber表示，這一刻終將到來，未來也將改變消費者行為，以接受基改香蕉，但未來基改水果還是有可能再次受到新疾病的威脅。他指出，應捨棄單一品種香蕉種植，以創造一個可抵抗其他疾病的耕作系統。

食品專家Simran Sethi則持不同意見，他認為，基改香蕉並非是唯一解決方法。他說，有些人正在尋找解決方案以保留現有的單一栽培系統，而不是做最難的決擇。若是從長遠來看，應開始栽種一系列的香蕉，用多樣性直接對抗將來的疾病。

新研究報告已於5月6日刊登在《皇家學會開放科學(Royal Society Open Science)》期刊上。