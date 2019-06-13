秋行軍蟲入侵台東和彰化？　農委會啟用通報APP　加速撲滅作業

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）繼苗栗、宜蘭頭城和嘉義義竹陸續確認秋行軍蟲案例，台東縣和彰化縣今（13）日也接獲農民通報發現疑似蟲跡，有關單位已緊急採樣送驗。農委會提醒民眾可下載app通報，即時掌握其蹤跡，以加速撲滅。

可能隨著季節風侵襲台灣的秋行軍蟲，在苗栗、宜蘭及嘉義等地都發現確定案例，疫情升高，位於東部縱谷的鹿野鄉也接獲疑似案例通報。該案例由鹿野鄉農民通報，地點在玉米田中發現。防疫人員緊急出動採樣送驗。農業處表示，檢驗結果雖未出爐，但初判應該就是秋行軍蟲。

彰化縣今天也有兩例農民通報發現疑似秋行軍蟲蹤跡，一處在北彰化，一處在南彰化，彰化縣政府農業處長陳炳森指出，目前通報的案例都已經進行採樣，但結果都還沒有出爐。

農業處副處長許家豪表示，秋行軍蟲外觀和斜紋夜盜蟲相近，但繁殖力更強。幼蟲頭殼有黃色倒Y型紋路，背部各體節有梯型狀分布的4個斑點，成蟲擅長飛翔，容易引發大面積危害，可採用藥劑防治。

秋行軍蟲主要危害玉米、水稻、高梁、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等353經濟作物。呼籲農民若有發現通報，農委會給予每件獎勵新台幣1萬元。

為了方便民眾注意及防範秋行軍蟲，農委會表示，民眾可以下載和安裝「農作物天然災害回報APP」，來進行秋行軍蟲通報，如此可有利防檢疫體系追蹤與加快專家判釋速度，即時掌握其蹤跡，加速撲滅。

農委會表示，農作物天然災害回報APP分為iOS 與Android 兩種系統的版本，在登錄時選擇農委會，並以通用密碼0000登入，即可進入系統。進入後，點選「新增」進行秋行軍蟲通報，隨即可以拍照上傳。

此外，提醒民眾，除了拍攝要有足夠可以辨識的蟲體近照，也要填寫受害作物，這樣子未來在判釋分析時，才能容易掌握該蟲是否有擴大到其他作物之狀況。

（以下「農作物天然災害回報APP」操作步驟由行政院農業委員提供）