反送中情報群組管理員　遭港警以「公眾妨擾」拘捕

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）反送中遊行Telegram群組「公海總谷」的其中一名管理員，11日晚8時遭警方登門要求解鎖電話以供搜查，並在凌晨1時遭警方以「串謀公眾妨擾」罪名拘捕。

近日參與反送中遊行的抗議民眾，為互通現場資訊或求助物資等，在各大通訊軟體上紛紛自發組成互助群組。其中因安全性較高而近來受港人青睞的通訊軟體Telegram上，則出現名為「公海總谷（@parade69）」的群組，成員數達2、3萬人。

根據港媒《立場新聞》報導，該群組一名22歲的葉姓學生管理員，於11日晚間8時於新界的寓所被警方登門要求入屋搜索。

葉同學指警方要求他解鎖電話，並將他Telegram的資料匯出，包含該群組內所有成員的名單及對話紀錄。翌（12）日凌晨1時左右，警方以「串謀公眾妨擾」罪名拘捕葉同學，並進一步盤問包含群組創辦人及其他管理員身分等詳情。近凌晨4時，葉同學才獲准保釋。

葉同學表示自己在群組內，僅僅是整合網上關於罷課名單、被捕名單等現有資訊，再轉發到群組。他又指自己從未親身到現場參與過遊行，只不過是傳了網路上就搜尋得到的訊息就遭拘捕，感到非常匪夷所思。

「公海總谷」的管理員於昨（12）晚，在群組中置頂公告證實此事。目前，出於成員人身安全考量，群組創辦人已關閉該群組。

《立場新聞》致電警方求證，得到警方回應，稱網絡安全及科技罪案調查科經調查後，有理由相信葉同學透過群組串謀其他成員，計劃衝擊立法會並阻礙金鐘幹道交通。

楊岳橋律師兼議員表示，之前佔中九子也是被以「串謀公眾妨擾」罪名拘捕，當時罪名的合理性便已備受香港輿論質疑。而是次事件並未如同佔中九子一樣有實際行動，明顯是群眾自發設立一個互通消息的群組，楊律師質疑「警方是否要用這種備受質疑的罪行，加諸普通市民身上？」

楊律師也強調在律師到場前任和當事人都有權保持緘默，沒有義務配合警方解鎖手機。