【快報】民進黨總統初選民調出爐　卓榮泰：蔡英文勝出

更新時間: 2019-06-13 13:20

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 民進黨總統初選英德大戰，自3/18登記以來經歷將近3個月紛紛擾擾，終於在今(13)日中午揭曉。

根據民視新聞快報，民調結果由蔡英文以大約8.2%勝出賴清德。蔡總統已經發文感謝支持者。

民進黨主席卓榮泰於12:30召開記者會，證實此項結果，他並宣布雙方支持率分別為蔡英文35.6768%, 賴清德27.4843%。

羅文嘉秘書長稍早在記者會指出，此次調查有效樣本為16051份, 包括市話8056通, 手機7995通。

賴清德預定在13:30舉行記者會。

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從周一(10日)晚間展開的民進黨總統初選電話民調，在昨(12日)晚10時執行完畢，1萬6千份有效民調今上午10時30分進行開封，計算結果。蔡賴雙方陣營均派代表到現場見證。

蔡英文總統及行政院前院長賴清德爭取民進黨2020總統提名，民調採取兩人分別與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲「三方對比民調」，此外手機、市話民調各佔一半。

根據新聞稿，無論是蔡英文或賴清德，跟高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲對比之下，民進黨都比國民黨贏面來得大。(如下圖)

今天人選出爐後，6月19日中執會將公告2020民進黨總統提名人名單，正式完成提名程序。

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