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麥片再爆除草劑超標　EWG：恐對幼童健康造成極大危害

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2019/06/13 10:35
圖／Pixabay，由StockSnap提供。

圖／Pixabay，由StockSnap提供。

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）根據美國民間環保組織（Environmental Working Group,EWG）週三發表的檢驗報告指出，市售多款麥片和燕麥棒皆驗出含有致癌疑慮的除草劑，而這些產品的主要客群為幼童，專家擔心恐對幼童的潛在健康造成極大危害。

綜合外電報導，EWG抽驗知名大廠通用磨坊（General Mills）21款產品，包含6款麥片和14款燕麥棒等，結果發現這些產品的除草劑嘉磷塞(glyphosate)殘餘量全部超過EWG訂定的安全標準，恐對幼童的健康和生長造成不利影響。

報告指出，這些檢測產品中以蜂蜜堅果燕麥圈（Honey Nut Cheerios Medley Crunch）和全穀物燕麥片（Cheerios Toasted Whole Grain Oat Cereal）的嘉磷塞殘留量最高，分別為833ppb和729ppb。EWG認為，任何超過160ppb的產品都不利於幼童健康。

EWG更強調，去年10月份的檢測結果也顯示，市售大部份的麥片產品都驗出含有除草劑嘉磷塞，長久食用恐有致癌疑慮，這些廠商包含Cheerios 和桂格（Quaker）

除草劑嘉磷塞為常見的除草劑年年春（Roundup）主要成分，在美國食品業一直存有爭議，業者認為他們的產品均通過美國國家環境保護局（Environmental Protection Agency，EPA）所訂定的標準。

但EWG表示，農藥殘留容許量標準符合法律規範，但不代表對人體健康沒有影響；而且美國聯邦政府對食品的農藥殘留標準往往過時，並非依最佳和最新的科學研究結果所訂定。
除草劑
嘉磷塞
麥片
燕麥棒

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