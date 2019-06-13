關稅開鍘在即 Google硬體產線撤出中國、移往台灣

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美中貿易戰未歇，美對中課徵高達25%的關稅，為了減少損失，據傳谷歌（Google）擬將硬體生產線移出中國，轉往台灣。

The Verge引述彭博報導，Google已將輸美的主機板產線遷至台灣，Nest恆溫器生產也移往台灣和馬來西亞，避免遭關稅波及。

一旦徵稅措施上路，公司要不直接承擔增加的成本，要不就得轉嫁至消費者身上。為此，許多產品輸美的的公司，都考慮至少將部分產線移出中國，而此一趨勢也勢將打亂全球既有的複雜生產鏈。

眼看苗頭不對，此前已陸續有企業將產線挪出中國。美聯社去年12月報導，為了未雨綢繆，專業攝影設備公司、總部位於加州的GoPro已決定將輸美之商品線撤離中國，轉往墨西哥。蘋果主要製造商富士康12日也表示不排除調整產線，並稱鴻海集團有能力在中國以外的地區生產輸美iPhone手機。

Google近年來持續擴大布局台灣，先前已透露將加碼投資台灣，並在台設立亞洲最大資料中心。今年3月，Google宣布將在新北市打造辦公園區，擴大招募員工。

此外，Google亦持續推動「智慧台灣計畫」（Intelligent Taiwan），該公司去年3月在聲明中表示，台灣已具備發展AI所必需的三大要件－軟、硬體團隊與雲端基礎建設。未來將與台灣政府、大專院校與企業合作進行培訓合作，從AI、數位行銷、內容創作、程式開發、和新聞傳播等五大領域全面培養AI時代所需的智慧人才。預計在一年內訓練逾5,000名的AI人才、以及逾50,000名的數位行銷人才。