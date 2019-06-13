【影】港警稱對「暴動」使用槍械　外媒記者：這裡是香港！不是中國！

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）香港警務處長盧偉聰昨（12）日下午4時，將反送中遊行事件由「騷亂」升級為「暴動」級別，港警對抗議民眾甚至在場記者，使用大量催淚彈、布袋彈及橡膠彈等武力，釀成至少72人（50男22女）受傷。

昨下午3時左右，抗議民眾與警方在龍和道及添美道對峙發生衝突，民眾嘗試衝撞防線進入立法會，警方先以警棍及胡椒噴霧驅離民眾，有民眾對警方投擲磚頭、水瓶、雨傘等雜物。

香港大學學生會校園電視拍攝到，警方對運送水到現場的民眾以警棍及胡椒噴霧進行鎮壓，即使民眾已被制伏在地仍未收手。

（來源 香港大學學生會校園電視Campus TV, HKUSU）

15:45左右，警方動用催淚彈，並向示威者發射布袋彈及橡膠彈。

另有右眼中彈的抗議民眾證言，警方在開槍前未依規定舉黑旗警告，且警方在近距離情況下對抗議者頭部開槍，顯已超出驅離的合理手段。

甚至有警察已經不分青紅皂白，對穿著黃色背心的媒體工作人員開槍。馬上引來一旁外國記者大聲譴責「你在射記者！」、「這裡是香港！不是中國！」。（影片內含粗口慎入）

（來源 自由亞洲粵語RFA Cantonese）

晚間，有名手無寸鐵的媽媽，對著警察喊話，希望警民都各退一步，但也遭到警察近距離朝頭部射擊。（影片含射擊過程慎入，無血腥畫面）

（來源 香港地Facebook專頁）

有抗議民眾在現場大喊「黑警」、「殺紅了眼」。抗議民眾劉先生向《台灣英文新聞》表示，警方在清場後，竟然開心地在現場自拍留念。

根據《明報》報導，該報記者22:45於干諾道中，發現碎玻璃及燒黑路面等疑似投擲燃燒彈留下的痕跡，但暫未獲證實。

特首林鄭月娥卻仍然重申不撤「逃犯條例」修訂草案，並稱抗議行動為「有組織的暴動」。