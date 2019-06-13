桃園驚傳2歹徒持槍挾持9名人質　與警對峙5小時棄械投降

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）桃園市議會旁一家中古車行，昨(12)日晚間6時左右，驚傳2名嫌犯持衝鋒槍與手榴彈，挾持9名人質的案件。歷經將近5小時對峙談判，不但人質全都平安獲釋，2名嫌犯也棄械投降。警方將持續調查犯案動機。

據警方初步調查，歹徒疑為正義會成員，具幫派背景，過程中有員警進入車行與歹徒談判，現場一度傳出疑似槍聲。

由於警方針對附近交通進行管制，周邊交通一度出現堵塞，此外為避免網友過多PO文及現場照片激怒歹徒，甚至讓歹徒知道警方行動。警方特別呼籲，確認人質平安前，不要透過臉書發布相關訊息。

綜合中時與中央社報導，涉嫌挾持人質的2名林姓嫌犯，是警方鎖定追蹤的治安人口。兩人昨(12)日下午5時50分左右，突然闖入桃園市議會旁一家中古車行，並持槍將車行店長及員工共9人押入辦公室控制，警方在獲報後隨即派員前往現場。

在警方斡旋下，晚間7時許，2名女店員先被小隊長帶出，而警方也聯繫嫌犯的親人到場喊話，平復他們的情緒。10時55分所有人質都被放出且未受傷。

警方隨後持續與嫌犯對峙，2名嫌犯在23時09分向警方投降，總共交出2長槍3短槍，警方隨後拿著長槍在戒護下，將歹徒押往桃園市刑大偵訊。整起事件在5小時內宣告落幕。

警政署長陳家欽表示，桃園市警察局長陳國進在現場部署嚴密，處理策略也很傑出，第一時間申請支援時，警政署馬上派出保一維安特勤部隊，陳國進也主動聯繫討論對策，讓警方在談判過程中，巧妙的應用嫌犯親屬以及律師，軟化可能危害人質安全的威脅。

桃園市長鄭文燦(如下圖)指出，由於事情發生在議會旁，因此第一時間已先跟桃園市議會議長保持聯絡，當時署長跟局長都在坐鎮指揮，專業的判斷最重要。因此市長本人等到事情落幕後才到現場，不干擾辦案，讓警察充分發揮。

圖/中央社