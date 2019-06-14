女力崛起！國際藝術家探政治、心理、社會議題　台北當代工藝設計館展至8/4

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）國立台灣工藝研究發展中心推出展覽「女藝‧匯：女性主體與藝術創作展」，分為三大展區展出國內外女性藝術家多元作品，喚起尊重女性意識，自即日起台北當代工藝設計分館展至8月4日止。

「女潮：女性主體與藝術創作展」去年於南投草屯展出，現更名為「女藝‧匯：女性主體與藝術創作展」（Womensemble）移師至台北，由策展人陳明惠圍繞在「女性」相關主題，集結國內外女性藝術家作品，展現對當代女性主義的觀察。

其中，中文展覽標題的「匯」以英文標題的「ensemble」一字代表匯集、集結、聚集的概念。

展區共分三大主題，分別為「織流：常民文化之女性意識」、「意識流：身體政治與社會議題」、「詩流：神話與其象徵」，可見織品、服裝、雕塑、裝置等創作。

「織流：常民文化之女性意識」探討主題包含女性情感、性別政治與具敘述性的女性故事等，試圖藉由裝置藝術，突破纖維藝術作品長久以來被狹隘的歸類，提升到純藝術的領域，可見到美國藝術家李芙．安魯德（Liv Aanrud）、林介文、康雅筑等的作品。

「意識流：身體政治與社會議題」藉著身體延伸到生理或心理性別的差異與認同，創作概念來自社會對於身體的期待與觀看的，參展藝術家包含米菲‧萊恩（Miffy Ryan）、喬瑟芬‧ 圖羅巴（Josephine Turalba）、林珮淳等。

「詩流：神話與其象徵」透過對神話、愛情、童年的想像與回想，使用多媒材創作具有特殊視覺效果，且極具詩意風格的作品，與會藝術家包含江枚芳、吳詠潔、井上唯等。

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菲律賓藝術家喬瑟芬・圖拉巴（Josephine Turalba）擅長使用多媒材，探討暴力政治以及創傷動力等議題，作品曾於美國麻省理工學院、倫敦雙年展中等展出。（圖/台灣英文新聞 Lyla）



圖拉巴作品。（圖/台灣英文新聞 Lyla）



陳妍伊作品「Kiwi」創作於在紐西蘭駐村時，結合毛利人及台灣泰雅族文化的想像，思考原住民文化在當今社會的經濟文化與政治議題。（圖/台灣英文新聞 Lyla）



展區現場。（圖/台灣英文新聞 Lyla）