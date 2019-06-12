批香港「一國兩制」失敗　蘇貞昌：政府持續守護台灣

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）香港政府強行推動《逃犯條例》修正，並以2月港人在台犯下的一宗謀殺案為由，強調修法將彌補台港間沒有司法互助協議造成的法律漏洞，行政院長蘇貞昌今（12）晚則表示，台灣不會接受這涉及侵害台灣人民人權的法律，並強調政府將展現決心，持續守護台灣。

蘇貞昌晚間透過臉書表示，香港政府提出的《逃犯條例》，一旦通過實施，也會矮化台灣主權，侵害台灣人民人權，「我身為行政院長，代表政府，絕不接受。」

蘇貞昌也提及，看到今日的香港，台灣人民將更為警惕，民主自由從來不是天上掉下來的，過去台灣人民為了爭取普世人權與司法正義，付出了重大代價，才有今天享有的自由、民主、開放，「我們不可能走上回頭路。政府也會展現決心，持續守護台灣。」

蘇貞昌也抨擊港府提出的《逃犯條例》，將可能破壞香港的司法獨立，也形同宣告「一國兩制」模式失敗。

我國大陸委員會也表示，港府推動的《逃犯條例》修正通過，將打開「送中」大門，包含赴港旅遊或過境的台灣人民，都可能因此遭羅織罪名，引渡至中國受審。

而針對民間團體昨（11）日呼籲陸委會應重新檢視相關涉及台港關係的法令，甚至停止部分適用，陸委會則在今日午間作出回應，表示將持續評估香港情勢，「有關研擬發布緊急命令、停止港澳條例部分適用，本會原即持續評估香港情勢發展，適時研議透過適當方式應處。」