中國加快5G建設腳步 AI長線趨勢不變

中美貿易衝突加劇，但產業趨勢並未止步。中美貿易戰惡化，中國為反制美國，欲建立美國企業黑名單，而美方對第三波關稅課徵也未有停止跡象，近期轉圜機會將落於6月底G20峰會雙方元首見面，須密切關注。富邦AI智能新趨勢多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)經理人郭德齊表示，儘管貿易戰持續延燒，但AI相關產業發展趨勢仍未改變，即使華為遭受封殺，中國政府仍加快5G商用化，而歐洲各國也開始進入審核期並對中國開放，顯示5G基礎建設需求仍會陸續釋放，故對AI相關產業長線展望看好不變。
華為遭受封殺後，中國反而加快5G建設腳步，預估今年5G基站數在10萬站以上，而明年可望成長至60萬站以上。此外，德國半導體大廠英飛淩(Infineon)表示將以每股23.85美元收購賽普拉斯(Cypress Semiconductor)，交易價值龐大，約90億歐元，預計每年可創造1.8億歐元之綜效，顯示半導體產業整合也並未止步。雖然近期貿易戰干擾國際股市，郭德齊認為，近期市場除了關注6月底可能的川習會外，加上半導體行業整併加速，短線跌深反彈仍可期。而中長期來看，電子產業鏈勢必重新調整，只要科技需求不減，市場終將找到出路。
另外，就市場面觀察，5月績優股下跌的情況也很常見。由於第一季財報在4月底左右出爐，市場除了反映宏觀事件影響外，不少個股也受到財報結果與預期影響。若觀察5月部分跌幅較大的個股，除了半導體外，多數是今年以來漲幅較大、財報也沒問題的個股，如Splunk、Zebra、Hubspot等。儘管短線股價受到外圍環境影響而殺低，但在基本面無虞下，研判很快將會回到獲利成長的軌道。
郭德齊進一步觀察，從近期台北國際電腦展(Computex)亦嗅出AI產業新商機，今年展覽吸引了1,685家國內外廠商，共5,508個攤位，再創歷年規模新高，趨勢上可說是再次驗證AI應用正百花齊放，其中以影像監控、多功能POS機、TWS真無線藍牙耳機等新創項目最受矚目，顯示各項AI產業應用仍是市場趨勢，新商機具成長潛力。
郭德齊強調，由於AI仍是長線趨勢產業不變，因此仍是投資人掌握未來投資趨勢的較佳選擇，加上美國經濟基礎相對穩健且在AI領域具有領導地位，較有機會降低景氣循環更替的負面影響，以富邦AI智能新趨勢多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)來說，主要以AI領域為核心主題，主要布局在美國相關科技類股，並輔以其他市場區域具有潛力的標的，雖短期難免受市場風險干擾而波動較大，然由於該基金為多重資產型基金，可同時透過股、債、ETF及其他受益憑證等多重資產靈活配置，以因應市況變化，有助於調節投組的波動度並優化基金表現，是穩健型投資人不可多得的長期配置選擇。