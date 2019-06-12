中國加快5G建設腳步 AI長線趨勢不變

中美貿易衝突加劇，但產業趨勢並未止步。中美貿易戰惡化， 中國為反制美國，欲建立美國企業黑名單， 而美方對第三波關稅課徵也未有停止跡象，近期轉圜機會將落於6月 底G20峰會雙方元首見面，須密切關注。富邦AI智能新趨勢多重 資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)經 理人郭德齊表示，儘管貿易戰持續延燒，但AI相關產業發展趨勢仍 未改變，即使華為遭受封殺，中國政府仍加快5G商用化， 而歐洲各國也開始進入審核期並對中國開放，顯示5G基礎建設需求 仍會陸續釋放，故對AI相關產業長線展望看好不變。

華為遭受封殺後，中國反而加快5G建設腳步，預估今年5G基站數 在10萬站以上，而明年可望成長至60萬站以上。此外， 德國半導體大廠英飛淩(Infineon)表示將以每股23. 85美元收購賽普拉斯(Cypress Semiconductor)，交易價值龐大，約90億歐元， 預計每年可創造1.8億歐元之綜效， 顯示半導體產業整合也並未止步。雖然近期貿易戰干擾國際股市， 郭德齊認為，近期市場除了關注6月底可能的川習會外， 加上半導體行業整併加速，短線跌深反彈仍可期。而中長期來看， 電子產業鏈勢必重新調整，只要科技需求不減，市場終將找到出路。

另外，就市場面觀察，5月績優股下跌的情況也很常見。 由於第一季財報在4月底左右出爐，市場除了反映宏觀事件影響外， 不少個股也受到財報結果與預期影響。若觀察5月部分跌幅較大的個 股，除了半導體外，多數是今年以來漲幅較大、 財報也沒問題的個股，如Splunk、Zebra、Hubspo t等。儘管短線股價受到外圍環境影響而殺低，但在基本面無虞下， 研判很快將會回到獲利成長的軌道。

郭德齊進一步觀察，從近期台北國際電腦展(Computex)亦 嗅出AI產業新商機，今年展覽吸引了1,685家國內外廠商，共 5,508個攤位，再創歷年規模新高，趨勢上可說是再次驗證AI 應用正百花齊放，其中以影像監控、多功能POS機、TWS真無線 藍牙耳機等新創項目最受矚目，顯示各項AI產業應用仍是市場趨勢 ，新商機具成長潛力。

郭德齊強調，由於AI仍是長線趨勢產業不變， 因此仍是投資人掌握未來投資趨勢的較佳選擇， 加上美國經濟基礎相對穩健且在AI領域具有領導地位， 較有機會降低景氣循環更替的負面影響，以富邦AI智能新趨勢多重 資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)來 說，主要以AI領域為核心主題，主要布局在美國相關科技類股， 並輔以其他市場區域具有潛力的標的， 雖短期難免受市場風險干擾而波動較大， 然由於該基金為多重資產型基金，可同時透過股、債、ETF及其他 受益憑證等多重資產靈活配置，以因應市況變化， 有助於調節投組的波動度並優化基金表現， 是穩健型投資人不可多得的長期配置選擇。