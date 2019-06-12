新北市榮獲教育部閱讀績優 市政會議獻獎

教育部108年度閱讀績優表揚市政會議獻獎 (新北市政府教育局 提供)
教育部108年度閱讀績優表揚市政會議獻獎-磐石學校 (新北市政府教育局提供)
教育部108年度閱讀績優表揚市政會議獻獎-閱讀推手 (新北市政府教育局提供)
新北市獲得教育部閱讀績優評選磐石學校、閱讀推手個人獎及團體獎得主今(12)日於市政會議獻獎，今（108）年度獲獎數共計14件，刷新102年度得獎數13件的紀錄。
侯友宜市長表示，閱讀習慣必須從小養成，從小學、社區扎根，才能建構出新北閱讀智能城，未來4年將投入10.8億元，繼續改造及充實市轄圖書館、分館的軟硬體設備外，也要投資2千萬元購置多元書籍，提供學童及市民終身學習的好地方，讓新北市充滿智慧及人文氣息。
榮獲教育部閱讀推手的光華國小蔡正雄老師，年幼時罹患小兒麻痺症造成行動不便，國中畢業後跟著師傅學刻印章，自己也開了印章店，但他問自己：「難道這一輩子都只能活在不到一坪大的印章店嗎？」，因此決定報考高中補校，並考上輔仁大學進修部英文系，在圖書館半工半讀完成學業，畢業後至光華國小擔任教師。他知道「閱讀」對於翻轉人生具有關鍵的影響力，因此志願擔任圖書館閱讀推動教師，應用「讀報立體化」等有趣方式，讓學生們從讀報、新聞報導中觀察新聞文體的組成，並讓學生角色扮演，自行設計一段新聞報導扮演其中的人物，最後將新聞故事搬上教室的小舞台中演出，讓學生們從閱讀寫作與實際生活連結。
獲得教育部閱讀磐石學校殊榮的頂埔國小鄰近工業區，經濟弱勢家庭比例佔高，但老師們堅信「閱讀是一把開啟智慧的鑰匙，是改變命運的力量」，發展出全方位的「頂埔SMART閱世界」閱讀推動藍圖，低年級每週增加一節實驗閱讀課，並規劃6年一貫數位榮譽制度，讓孩子可以在圖書館用自己的數位學生證查詢榮譽點數，掌握自己的閱讀學習進展，此外亦持續落實「卓閱藝起來」校本課程，將閱讀與美感教育貫串結合，同步提升學生的閱讀及美感素養，期待透過閱讀及品味讓孩子有機會翻轉人生。