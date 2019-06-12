新北市榮獲教育部閱讀績優 市政會議獻獎

新北市獲得教育部閱讀績優評選磐石學校、 閱讀推手個人獎及團體獎得主今(12)日於市政會議獻獎，今（ 108）年度獲獎數共計14件， 刷新102年度得獎數13件的紀錄。

侯友宜市長表示，閱讀習慣必須從小養成，從小學、社區扎根， 才能建構出新北閱讀智能城，未來4年將投入10.8億元， 繼續改造及充實市轄圖書館、分館的軟硬體設備外， 也要投資2千萬元購置多元書籍， 提供學童及市民終身學習的好地方，讓新北市充滿智慧及人文氣息。

榮獲教育部閱讀推手的光華國小蔡正雄老師， 年幼時罹患小兒麻痺症造成行動不便， 國中畢業後跟著師傅學刻印章，自己也開了印章店，但他問自己：「 難道這一輩子都只能活在不到一坪大的印章店嗎？」， 因此決定報考高中補校，並考上輔仁大學進修部英文系， 在圖書館半工半讀完成學業，畢業後至光華國小擔任教師。他知道「 閱讀」對於翻轉人生具有關鍵的影響力， 因此志願擔任圖書館閱讀推動教師，應用「讀報立體化」 等有趣方式，讓學生們從讀報、新聞報導中觀察新聞文體的組成， 並讓學生角色扮演，自行設計一段新聞報導扮演其中的人物， 最後將新聞故事搬上教室的小舞台中演出， 讓學生們從閱讀寫作與實際生活連結。

獲得教育部閱讀磐石學校殊榮的頂埔國小鄰近工業區， 經濟弱勢家庭比例佔高，但老師們堅信「 閱讀是一把開啟智慧的鑰匙，是改變命運的力量」， 發展出全方位的「頂埔SMART閱世界」閱讀推動藍圖， 低年級每週增加一節實驗閱讀課，並規劃6年一貫數位榮譽制度， 讓孩子可以在圖書館用自己的數位學生證查詢榮譽點數， 掌握自己的閱讀學習進展，此外亦持續落實「卓閱藝起來」 校本課程，將閱讀與美感教育貫串結合， 同步提升學生的閱讀及美感素養， 期待透過閱讀及品味讓孩子有機會翻轉人生。