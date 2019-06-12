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農委會「台灣館」 用在地農漁產食材邁向國際舞台

2019年台北國際食品展即將於6月19日至22日在台北世貿一館及南港展覽舉辦

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2019/06/12 17:43

2019年台灣十大魅力得獎廠商。(照片由中央社提供)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）2019年台北國際食品展即將於6月19日至22日在台北世貿一館及南港展覽舉辦，農委會籌組的「台灣館」將在世貿一館隆重登場，今(12)日先提前曝光「台灣十大魅力」得獎產品及7大主題展區。

今年「台北國際食品展-台灣館」以「台灣豐味好食在，Amazing Taiwan」為主題，精選116家國內優質廠商共同參展。在「台灣十大魅力商品」的部分，農委會邀集專家就市場前瞻性、商品特色與發展潛力、技術創新性含食用方式、商品包裝設計、營養健康成分等面向，從123家廠商共154項報名參賽產品中，經過兩回合激烈競爭，評選出評審團大獎、金、銀、銅各1名及優勝獎6名等10項商品，展現台灣道地農食好滋味。

得獎產品包括：評審團大獎「有機山茶花籽油」、金牌獎「超級水磨蓬萊米粉」、銀牌獎「熟成龍膽石斑」、銅牌獎「全魚淬虱目魚精」，優勝獎則有「蘆薈關廟麵」、「去刺虱目魚肚粥」、「黃金咖啡茶葉」、「有機碧螺春綠茶」、「辛豆乳泡菜」及「五岳霧芽精緻茶葉禮盒」等。

另外7大主題區的部分，除了十大魅力商品區外，還有TGA農業品牌精品區、農糧產品區、農情好禮區、調理食品區、畜禽產品區、及漁產品區。「TGA農業品牌精品區」嚴選由台灣田野、海洋、森林優質農漁食材製成的優質商品，經過專業團隊打造呈現品牌魅力、貼近國際化消費者需求的包裝設計，盼創造外銷佳績。

農委會表示，今年台北國際食品展-台灣館將以更豐富的內容、更國際化的規格及更熱切的心情，歡迎來自全球的買家及國內農產食品採購者與民眾蒞臨參觀，感受台灣農產食品的精彩好食力，來一趟Amazing的台灣豐味之旅。
農委會
台灣館

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