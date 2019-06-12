「食旅三峽 尋農趣」 週末來三峽吃筍、品茶、喝好蜜

三峽除了祖師廟跟老街，還有許多優質的農特產品。 為推廣三峽綠竹筍、碧螺春、蜜香紅茶及蜂蜜， 新北市政府與三峽區農會將在6月15、16日周末假期於三峽最熱 鬧的老街、祖師廟與長福橋舉辦「2019三峽農特產品聯合行銷推 廣展售會」，除三峽在地小農組成的「好農好市」外， 還有美味農特產品免費品嚐、古早童玩DIY、 闖關送好禮以及精彩的舞臺表演和廚師料理秀， 讓大家渡過好吃又好玩的週末!

市府今(12)日舉行活動起跑記者會， 現場也特別邀請到土生土長的三峽在地人-麻辣鮮師謝祖武擔任推廣 大使。謝祖武化身為型男大主廚，教大家如何用在地當季農特產品「 梨仔筍」、「碧螺春綠茶細麵」及「蜂蜜」， 做出像花一般好看的美味創意料理「夏之味-蜜香×茶筍捲」。 他也分享就讀三峽國小時愛吃三峽的梨仔筍的故事， 有次排錯路隊跟著同學回家，同學媽媽煮了筍子給他吃， 美味的口感讓他無法忘懷， 之後他便常常故意排錯路隊去同學家吃綠竹筍。出社會工作後， 無法常回三峽吃筍，有次回到三峽出外景， 看到年邁農民在路邊賣筍， 他立刻把攤位上所有的筍子和蔬菜採購一空，除了心疼老農的辛苦， 更是太想念故鄉的竹筍美味， 對謝祖武而言這是內心最溫暖的家鄉味。

三峽區農會理事長林文良表示，三峽由於氣候溫暖、 空氣濕潤涼爽且雨量均勻，土壤含有豐富的有機質， 因此孕育出許多優良的農產品並深獲好評。例如全台特有的茶樹-青 心柑仔，完全不噴灑農藥的種植方式，讓小綠葉蟬能夠吮吸茶嫩葉， 製作出來的蜜香紅茶，品嚐起來有淡淡的自然果香及蜜香。 碧螺春綠茶也獲得國際連鎖星巴克咖啡的青睞， 成為店內熱銷的茶品之一，農會還發展出口味獨特的綠茶細麵， 清爽美味。此外，三峽綠竹筍種植面積全新北最大， 生產的綠竹筍肉質白嫩，甜分、水分十足，號稱滋味媲美水梨「 梨仔筍」，品質及口感一流， 並且還成立全台唯一有機綠竹筍產銷班，讓大家吃的安心。另外， 全市唯一的養蜂產銷班也在三峽，蜂蜜品質優良， 多次獲得全國國產蜂蜜評鑑的特等及頭等獎項。

農業局長李玟表示，三峽區農會是全台灣第一個設立的農會，190 0年至今已有將近120年的歷史，但老農會有新思維， 積極配合新北市政府來推動安全又安心的農業， 努力輔導友善耕作的種植方式，求新求變， 來提升三峽農產品的價值並創造農業新商機。

農業局表示，展售會以「食旅三峽 尋農趣」為活動主題，邀請大家來三峽一遊，尋找優質的農特產品， 並品嚐美味料理。會場除了有綠竹筍、碧螺春、蜜香紅茶、 蜂蜜等各種在地農特產品展售外， 今年還推出用這些農特產品製作的隱藏版甜品-峽農霜淇淋， 炎炎夏日將帶給大家不一樣的消暑感受。現場還安排「尋農趣 藏寶圖」闖關送好禮、免費農特產品嚐、古早童玩DIY及精彩的舞 台表演，活動內容豐富精彩可期， 消費還可以摸彩抽大獎等好康活動，週末不妨來趟三峽， 除了享受老街、祖師廟的人文氣息，也來長福橋「吃筍、品茶、 喝好蜜」!