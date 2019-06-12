「食旅三峽 尋農趣」 週末來三峽吃筍、品茶、喝好蜜

三峽除了祖師廟跟老街，還有許多優質的農特產品。為推廣三峽綠竹筍、碧螺春、蜜香紅茶及蜂蜜，新北市政府與三峽區農會將在6月15、16日周末假期於三峽最熱鬧的老街、祖師廟與長福橋舉辦「2019三峽農特產品聯合行銷推廣展售會」，除三峽在地小農組成的「好農好市」外，還有美味農特產品免費品嚐、古早童玩DIY、闖關送好禮以及精彩的舞臺表演和廚師料理秀，讓大家渡過好吃又好玩的週末!
市府今(12)日舉行活動起跑記者會，現場也特別邀請到土生土長的三峽在地人-麻辣鮮師謝祖武擔任推廣大使。謝祖武化身為型男大主廚，教大家如何用在地當季農特產品「梨仔筍」、「碧螺春綠茶細麵」及「蜂蜜」，做出像花一般好看的美味創意料理「夏之味-蜜香×茶筍捲」。他也分享就讀三峽國小時愛吃三峽的梨仔筍的故事，有次排錯路隊跟著同學回家，同學媽媽煮了筍子給他吃，美味的口感讓他無法忘懷，之後他便常常故意排錯路隊去同學家吃綠竹筍。出社會工作後，無法常回三峽吃筍，有次回到三峽出外景，看到年邁農民在路邊賣筍，他立刻把攤位上所有的筍子和蔬菜採購一空，除了心疼老農的辛苦，更是太想念故鄉的竹筍美味，對謝祖武而言這是內心最溫暖的家鄉味。
三峽區農會理事長林文良表示，三峽由於氣候溫暖、空氣濕潤涼爽且雨量均勻，土壤含有豐富的有機質，因此孕育出許多優良的農產品並深獲好評。例如全台特有的茶樹-青心柑仔，完全不噴灑農藥的種植方式，讓小綠葉蟬能夠吮吸茶嫩葉，製作出來的蜜香紅茶，品嚐起來有淡淡的自然果香及蜜香。碧螺春綠茶也獲得國際連鎖星巴克咖啡的青睞，成為店內熱銷的茶品之一，農會還發展出口味獨特的綠茶細麵，清爽美味。此外，三峽綠竹筍種植面積全新北最大，生產的綠竹筍肉質白嫩，甜分、水分十足，號稱滋味媲美水梨「梨仔筍」，品質及口感一流，並且還成立全台唯一有機綠竹筍產銷班，讓大家吃的安心。另外，全市唯一的養蜂產銷班也在三峽，蜂蜜品質優良，多次獲得全國國產蜂蜜評鑑的特等及頭等獎項。
農業局長李玟表示，三峽區農會是全台灣第一個設立的農會，1900年至今已有將近120年的歷史，但老農會有新思維，積極配合新北市政府來推動安全又安心的農業，努力輔導友善耕作的種植方式，求新求變，來提升三峽農產品的價值並創造農業新商機。
農業局表示，展售會以「食旅三峽 尋農趣」為活動主題，邀請大家來三峽一遊，尋找優質的農特產品，並品嚐美味料理。會場除了有綠竹筍、碧螺春、蜜香紅茶、蜂蜜等各種在地農特產品展售外，今年還推出用這些農特產品製作的隱藏版甜品-峽農霜淇淋，炎炎夏日將帶給大家不一樣的消暑感受。現場還安排「尋農趣 藏寶圖」闖關送好禮、免費農特產品嚐、古早童玩DIY及精彩的舞台表演，活動內容豐富精彩可期，消費還可以摸彩抽大獎等好康活動，週末不妨來趟三峽，除了享受老街、祖師廟的人文氣息，也來長福橋「吃筍、品茶、喝好蜜」!