反修訂「逃犯條例」 高雄香港學生與香港同步集會

在高雄的香港學生反對修訂「逃犯條例」集會與香港同步，今天一早就到高雄文化中心廣場集會靜坐，有人請假、有人蹺課來表達反送中立場，高雄市議會民進黨團也將參加晚會聲援。

香港「逃犯條例」修法引發爭議，日前有百萬香港人上街頭抗議，事件成為國際焦點。在台香港學生今天上午10時起就到高雄文化中心廣場牌樓下靜坐，到了下午有150多人，不僅有學生，也有在台工作的香港人或是聲援行動的在地民眾，他們說要與香港同步抗爭，一起表達香港人的心聲。

到高雄求學已經5年，目前在中山大學攻讀研究所的鄧俊儒受訪，他希望更多支持香港的朋友來聲援並了解香港正在發生的事件、香港人追求的方向，促使政府撤回法案。

高雄市議會民進黨團批評香港政府無視香港絕大多數人民反對，無視103萬港人上街頭發聲、無視超過12個國家29個城市的聲援，民進黨團聲明「高雄撐香港，全力支持反送中反逃犯條例」。

民進黨團指出，要民主沒有妥協、要自由沒有讓步，高雄撐香港，對於高雄的香港學生反送中反逃犯條例集會，黨團全力支持，呼籲高雄市民響應，不要讓今日的香港成為明日的台灣。

高雄市長韓國瑜今天到燕巢區訪視弱勢家庭後，媒體詢問是否會出席香港學生舉辦的反送中晚會活動。韓國瑜表示，明天要參加行政院會，今天行程排得很滿，如果明天回來時間允許會去；今天晚上會先派代表去關切香港朋友及學生。