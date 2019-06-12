法國綠色和平最新報告　歐洲大豆需求加速南美森林砍伐

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）法國綠色和平組織11日發布新報告並指出，歐洲大量進口飼料用基因黃豆餵養牲畜以因應肉品市場需求，卻間接導致南美洲部分地區的森林遭到砍伐。

法國綠色和平組織在其報告中指出，在巴西與阿根庭，95%的黃豆都是基改(GMO)。歐盟從巴西進口的黃豆量有37%、阿根廷29%，比起美國15%與其他國家的19%還要來的多。

本篇報告的作者綠色和平組織的Cécile Leuba告訴法新社，巴西與阿根庭兩國砍伐其森林只為了種植大豆餵養動物，特別是為歐洲而種，並指出87%進口基改黃豆皆為飼料用。

在報告中，為了生產100克的雞肉，需使用109克的黃豆，而為了生產豬排需51克的黃豆。歐盟的大豆進口總量中有四分之三用於工業用食用雞肉與蛋雞(50%)、或是豬隻(24%)、或是乳牛(16%)及食用肉牛品種(7%)等。

Cécile Leuba表示，他們要揭露的是歐盟一方面禁用農藥與基改(GMO)，另一方面又進口使用農藥種植的基改黃豆。

她進一步的說，他們想讓歐洲人知道的是，他們食用的肉類、蛋與乳製品的背後是森林遭到砍伐的事實，因為大部分牲畜的日常飲食中皆有大豆的配給量。

該報告也指出，大豆是歐洲造成全球森林砍伐和碳排放的最大因素。為了因應全球大豆需求，南美洲砍伐大面積的林地以種植大豆，造成許多地區的生物多樣性下降，然而大豆田的面積仍持續在南美洲各地擴大。

由於林地轉變成農業用地是溫室氣體排放主要來源，綠色和平組織發出警訊並估計其排放總量占全球溫室氣體排放量的四分之一。為此，該組織提出解決方案，就是「畜牧系統的轉型」，特別是減少使用動物蛋白質，或是改變日常飲食習慣。