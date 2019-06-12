北港大復戲院懷舊音樂會 重現昔年風華

（台灣英文新聞/蔣佩庭 綜合報導）雲林縣北港鎮最古老劇場「大復戲院」，歷經90餘年滄桑今整修完成，將於22日、23日舉辦懷舊音樂會。

當時北港曾有4間戲院分別為，大復戲院、北港戲院、北港戲院、振興戲院及國賓戲院。其中的大復戲院落成於昭和2年(1927)，是當時北港街上唯一且首建的劇場建築，是闔家大小最重要的娛樂空間。

(圖片來源：雲林縣政府 官網)

大復戲院曾歷經2次大改建分別是1964年改建前棟、1957改建後棟，並於2009年公告登錄為歷史建築。

2011年政府推動修復計畫，盼賦予歷史建築全新生命。除了在地的團隊可在此演出以外，也歡迎國外藝文團隊在此展演空間，一同創造融合與復興。

如今，北港大復戲院已修建完成，將在22日及23日舉行懷舊音樂會，將會有多名知名民歌手到場演唱，群星雲集。

雲林縣懷舊音樂會演出資訊如下：

時間：6 / 29（六）14:30、19:00

6 / 30（日）14:30、19:00

地點： 北港鎮大復戲院

北港鎮博愛路155 號【索票入場】



預計邀請林隆旋、許景淳、丁曉雯、王瑞瑜、涂佩岑、李明德等

民歌手於北港鎮最古老的劇場建築「大復戲院」演出，

以懷舊音樂會為號召，結合音樂與歷史建築，

於大復戲院展開一場懷舊音樂饗宴。