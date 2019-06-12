指送中條例「危險」　美眾議長：與香港人民站在一起

（台灣英文新聞／鄧佩儒 外電報導）針對香港政府欲修改《逃犯條例》，可能導致香港在「一國兩制」下的民主與相對獨立的法律進一步遭受侵蝕，美國眾議院議長裴洛西昨（11）日也發表聲明，除了抨擊北京扼殺香港人的自由，也表示美國「與香港人民站在一起。」

面對大批香港市民在昨（11）晚及今日包圍立法會周邊抗議，原訂於今日11時進行的《逃犯條例》修訂草案二讀已在稍早宣布延後。而到下午，香港警方開始使用催淚彈、胡椒水等驅離罷工罷課上街抗議的民眾。

裴洛西（Nancy Pelosi）在聲明中指出，已被中國控制的香港立法會所提出的《逃犯條例》修正，顯示了北京明目張膽地踐踏香港法治的企圖，藉以壓制異議且扼殺香港人的自由。

裴洛西提及，《逃犯條例》危及美國與香港過去20年間拓展的強大關係，如果在立法會通過，那麼美國國會將別無選擇，必須重新評估香港在「一國兩制」的框架下是否有「充分自治。」

裴洛西表示，期待美國參眾兩院在未來幾日提出跨黨派的「香港人權與民主」法案，眾議院與美國政府，以及其他所有譴責這一「危險」的《逃犯條例》的人們站在一起，「美國與香港人民站在一起。」

裴洛西提及，《逃犯條例》將會合法化中國「綁架」任何他們不同意的人，包括商人、書商等，且8萬5,000名居住在香港的美國人的安全也將承受風險。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）昨日也在例行記者會中表示，美國對於港府即將修訂《逃犯條例》「表達嚴重關切」。該條例如果修正通過，未來中國政府便可要求港府將在港的嫌疑人引渡至中國受審。

歐塔加斯警告，香港「一國兩制」的框架若持續遭受侵蝕，將可能導致香港在國際事務中長期處於的特殊地位受到改變。