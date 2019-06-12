NSO「璀璨雙城」夏日音樂會重現奧匈經典　歐洲音樂家：想用音樂碰你！

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台灣國家交響樂團（National Symphony Orchestra, 以下簡稱NSO）以「璀璨雙城1：夏日夜風」為題舉辦系列音樂會，邀請法國鋼琴家以及瑞士指揮家來台，將於14日國家音樂廳登場。

NSO在「璀璨雙城1：夏日夜風」音樂會將以奧地利的維也納，以及匈牙利的布達佩斯相互呼應，展開第一場雙城巡禮，重溫奧匈經典，帶來作曲家魏本（Webern）的「在夏日風中」（Im Sommerwind）、巴爾托克第二號鋼琴、及布拉姆斯第一號小夜曲。

「璀璨雙城」首場音樂會邀請到國際知名的「法國鋼琴詩人」尚．艾弗藍．巴佛傑（Jean-Efflam Bavouzet），客席指揮則將由瑞士的史蒂芬．布魯尼爾（Stefan Blunier）出任。

此次，三首演出曲目包含，「在夏日風中」為作曲家魏本在閱讀完詩人布魯諾（Bruno Wille）小說「杜松樹的啟示」後的創作；著名鋼琴家巴爾托克的「第二號鋼琴協奏曲」相較於其他作品更為親民，他形容這部作品「對管弦樂部那麼困難，主題也比較討喜。」；布拉姆斯的「第一號小夜曲」結合古典及浪漫主義，有如交響樂般壯闊的樂章。

即將登台演奏的鋼琴家巴佛傑曾與國際知名樂團合作，例如，里昂國家歌劇院、赫爾辛基愛樂樂團、蒙特卡洛管弦樂團等，曾師事巴爾托克最後的學生桑多爾學習此曲；客席指揮家布魯尼爾曾任波昂貝多芬管弦樂團和波昂歌劇院的首席指揮，指揮的曲目多元豐富，他對19世紀末、20世紀初的音樂風格研究也十分出名。

巴佛傑這次為六度登台，他使用「燈塔」形容演奏的「第二號鋼琴協奏曲」，他覺得這作品在音樂史上，無論從哪個角度看都很棒，很具原創性，並且越往細節摸索，越覺得動人，已自成一個世界。

布魯尼爾說明，這次樂團安排演出的曲目中，巴爾托克第二號鋼琴協奏曲較複雜也較困難，但NSO還是很成熟的駕馭，他更希望這場音樂會能帶給觀眾任何的感受！

巴傑佛補充，好的音樂會讓人有感覺，可能是心裡、胃、頭等任何身體部位，他希望能用音樂碰觸到觀眾。

布魯尼爾這次首度來台，他表示，很喜歡台灣美味的餐廳，還有裁縫也讓他很驚艷！

巴傑佛和布魯尼爾兩人一見如故，巴佛傑更用「一見鐘情」來形容初次見到布魯尼爾的情況。

被問及彈琴時的感受時，巴傑佛表示，如果問巴哈，他也會回答一樣的答案，那就是「在對的時間談對的音符」。

布魯尼爾強調，每個人在彈奏時都有情緒，但要上台演出時，不能被情緒淹沒，要學會控制，更不任由自己迷失其中。他說，有時候他還寧願坐在台下聽柴可夫斯基，而不是在台上指揮，因為在台上時要很專業，盡可能理性的呈現感性。

NSO推出的「璀璨雙城1：夏日夜風」音樂會將於6/14國家音樂廳登場，更多詳情請前往官網查詢，或直接上網購票。