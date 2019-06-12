響應香港「反送中」 賴清德5點聲明籲習近平勿錯估情勢

(台灣英文新聞/政治組 綜合整理) 針對日前百萬港人上街與今(12)日罷工罷課反對香港政府強推《逃犯條例》(送中條例)，爭取民進黨總統初選提名的行政院前院長賴清德，今(12)日以臉書直播發表5點聲明，盼中國國家主席習近平不要錯估情勢，應撤除惡法。

賴清德並再次點名台北市長柯文哲及高雄市長韓國瑜，希望他們站在守護台灣民主的行列，順應主流民意，堅定捍衛台灣主權，反對一國兩制、反對台灣成為第二個香港！

賴清德在聲明中指出，

第一，他要請全台國人聲援香港，他個人全力支持香港人民目前所做各項主張。香港近日相當於每七人就有一人站上街頭，他們將「逃犯條例」視為生死存亡的時刻。若台灣當旁觀者，不支持香港民眾主張，未來台灣會進一步受到傷害，因此台灣人應該有「唇亡齒寒」的警覺。

他強調我們不但要聲援香港，讓香港人達到他們的訴求，也應讓台灣成為香港及未來中國的民主燈塔。

第二，他呼籲台灣媒體多報導香港民眾訴求。據傳中國國家主席習近平已揚言要中國解放軍做準備，表示中國政府不惜派軍隊進入鎮壓，目前香港已經出現流血衝突，如果解放軍再進來，後果不堪設想。希望台灣媒體清楚報導，所謂一國兩制實際情況如何，讓國人清楚了解台灣未來要走向哪條路，也讓國人知道一國兩制、和平協議不可行，只有站在捍衛台灣主權、維護台灣民主自由人權的路上，才是可行之道。

第三，賴清德說他要敬請柯文哲、韓國瑜兩位市長，對於中國併吞台灣企圖不能視而不見、鴕鳥心態，不能違背台灣主流民意。不管他們過去在市議會備詢如何答覆，或如何回答媒體問題，在香港發生這麼嚴重的大事時，希望他們站在人民立場，加入壯大台灣行列，及守護台灣民主的行列，順應主流民意，堅定捍衛台灣主權，反對一國兩制、反對台灣成為第二個香港。堅定維護台主權與民主。

第四，他呼籲中國政權絕不可一意孤行，而且要撤除惡法。香港立法會雖宣布暫停審議，但希望這不是避鋒頭，而是要撤回違反香港人意志的法案，否則後續發展會衝擊到中國政權，並非中國人民的福氣，希望中國政府停止迫害香港人權，否則後果非常嚴重，盼習近平千萬不要錯估情勢。

第五，賴清德希望全球持續關心香港局勢的發展。如果全球持續關心、給予中國政府壓力，全力支持香港人民的訴求，才有辦法避免不幸的事情發生。

賴清德最後表示，他未來如果有機會帶領台灣，會堅定站在民主陣營。現在美國與國際社會都改變對中國的策略，看法與作法。美國也重返亞洲，企圖壓制中國，台灣也一定要改變。

賴清德說，2020年的總統大選和立委選舉都是「台灣主權保衛戰」，也是維護區域和平的保衛戰、是維護自由人權非常關鍵的選舉，(若民調結果最快13日出爐) 今天是最後一天的民調。他請父老鄉親支持他，他絕對有能力領導國家，捍衛主權，維護民主自由！