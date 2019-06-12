台灣非政府組織聲援「反送中」　籲行政院專案報告並發表聲明

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）香港自9日舉辦「反送中」大遊行吸引逾百萬港人上街力挺後，這股怒吼聲浪隨即吹進台灣，今(12)日國內超過20個非政府組織團體齊聚在台北香港經貿文化辦事處樓下高喊「反送中，撤回引渡條例！」的口號聲援，同時要求台灣政府與所有總統候選人表態，而民間司法改革基金會也和其他團體發表共同聲明。

《聯合報》引述台權會秘書長邱伊翎說，香港特首林鄭月娥昨(11)日表示，港府將在《逃犯條例》修訂中加入具法律效力的「人權保障」，包括案件必須公開審訊、無罪推定和自行選擇律師等權利，但沒人會相信中國司法能做到這些「保障」。

香港銅鑼灣事件前店長林榮基提到，《逃犯條例》違反人權、更違反港人意志，香港特首林鄭月娥應該下台，這個修法是出賣港人，這次反送中抗爭，他最擔心是發生流血衝突，希望港府不要用暴力對付年輕人。

民間司法改革基金會11日與台灣公民陣線、經濟民主連合等多個團體在其官網上發表聯合聲明並提出4點呼籲：(一)立法院臨時會應邀請行政院專案報告並發表聲明；(二)政府應研擬發布緊急命令停止港澳條例部分適用；(三)優先管制香港公務員及中資具重大影響力之港資來台；(四)呼籲各國共同檢視香港民主人權狀況，決定限縮、取消或延續香港不同於中國各省的「獨立關稅地位」、「特殊法律地位」或「特殊國際地位」，以阻止中國不斷傷害香港民主、人權及法治現況。

島國前進發起人林飛帆10日在其臉書以「我們知道、我們曉得、而且我們在乎!」聲援香港人的「反送中」大遊行。他還說，「今日香港的處境，也正是今日的台灣要共同面對的，因爲我們面對的是一個正在向世界進行威權擴張的中國，而我們都同樣處在這個威權擴張的最前線。今日香港，其實正是今日台灣。唯一的差別在於，台灣有幸尚能保有主權、民主和國家與身份的認同。」

香港政府之《逃犯條例》修正案原訂12日上午11時在立法會開會審議，然而因11日晚間有數以萬計的青年包圍立法會和政府總部等交通要道導致癱瘓，臨時宣布延後舉行。