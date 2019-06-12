中國「漢班禪」訪泰受矚目 企圖爭奪國際宗教話語權

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）香港9日發起「反送中」遊行，百萬香港人上街聲援，中國官媒日前低調報導，由中國當局掌控的「班禪喇嘛」首度訪問泰國，企圖在達賴喇嘛因年事已高而逐漸退出國際的同時，奪回國際話語權，緩和一直以來被國際詬病的打壓宗教自由問題。

根據《自由亞洲宗教電台》報導，被流亡藏人稱爲「漢班禪」的班禪喇嘛確吉傑布，今年5月首度出訪泰國，並在泰國曼谷的摩訶朱拉隆功大學進行演講，演講中不時提到「祖國和中國共產黨的偉大」，此趟也是他首次在中國以外地區展開訪問。

對照西藏精神領袖達賴喇嘛5月中旬提出的「任何由中國官方指定的繼任者都不會受到尊重」，此出訪時機引人臆測。

達賴喇嘛駐北美辦公室對此表示，中國近年來强烈打壓宗教自由，引發國際强力譴責，此次派出訓練多年的班禪喇嘛出訪，除了緩解國際的譴責聲浪外，也可博得「中國尊重宗教」的美名。此外，中國官方並未公佈任何關於確吉傑布（班禪喇嘛名）演講或出訪的影片，無法確認此事是否為真。

1989年1月，遭中國關押多年的藏傳佛教第10世班禪喇嘛突然圓寂，中國政府3月血洗拉薩並進行戒嚴，之後達賴喇嘛雖公佈第11世班禪喇嘛姓名，中國當局仍強硬進行「金瓶掣籤」，並選出當時年僅5歲的確吉傑布（俗名堅贊諾布），並任命其為班禪喇嘛，流亡藏人稱其為「漢班禪」。

而原先達賴喇嘛公佈的第11世班禪喇嘛根敦確吉尼瑪及其家人，則遭中國當局帶走，至今下落不明。