民進黨初選民調結果最快13日出爐　賴清德返故鄉新北最後衝刺　

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 民進黨總統大選初選民調結果，預計最快明(13)日出爐，前行政院長賴清德今（12）日早上到新北市，一連至林口竹林山觀音寺、新莊後港昭德宮參拜，加速衝刺。

中央社報導，賴清德12日上午前往林口竹林山觀音寺參拜，與長者親切互動，並強調自己若當選總統，不只能守護台灣，也有執行力，能解決台灣各種問題，還可推動台灣經濟發展，照顧弱勢民眾。

《自由》引述賴清德透露，這是初選活動最後一個公開行程，他身為萬里子弟，關鍵時刻回到故鄉新北市，希望鄉親今晚接到民調電話時，助他一臂之力。

新北市議會副議長陳文治繼昨天陪同賴清德車隊掃街後，今也號召多位市議員力挺賴清德，市議員賴秋媚、何淑峰、陳世榮、李倩萍、張錦豪和戴瑋姍也陪同參拜，高舉「唯一支持賴清德」標語。

賴清德說，最後一個活動選在昭德宮參拜天上聖母媽祖婆，有特別意義。除懇求新北的父老鄉親相助，也希望「昭德宮」保佑「清德」能為民進黨拿下勝選，最後則是以他的行政經驗以及象徵秉持媽祖的精神，照顧基層民眾的生活。

台灣民意基金會董事長游盈隆，今(12)日在臉書以「大雨來的正是時候」為標題po文，描述昨(11)日賴清德「壯大台灣車隊」抵達凱道時的情景。

「清德看到我，頭側過去，我知道他想哭，我也想哭，這一仗打的艱辛無比」，當昨天賴車隊抵達凱道的時候，一位賴清德貼身友人這麼形容。

游盈隆說，昨下午台北市滂沱大雨，他開車時，雨刷幾乎都來不及掃開正面迎來的大雨，站在吉普車上的賴清德想必更強烈感受到雨打在臉上的痛。

「這一仗為什麼打得如此艱辛？天知、地知、你知、我知，因為這個黨已經不是我們曾經熟識且熱愛過的黨。」

賴清德「壯大台灣」車隊遊行，11日從新北市板橋出發向民眾拜票。中央社