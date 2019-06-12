簡又新專欄 – 回顧「當地球發燒時」11年來對永續發展的傳播

台灣永續能源研究基金會於2007年成立，於草創時期即偕同知名廣播主持人凌爾祥於中廣新聞聯播網製播「當地球發燒時」廣播節目，回顧這11年來，固定於每週六上午十點在空中與聽眾分享有關環保、氣候變遷、永續發展等議題。讓聽眾接收到多元且與生活息息相關的新資訊，如分享國際永續能源、氣候變遷、環境保護等議題，以及近幾年全球最關注的聯合國永續發展目標等。使聽眾原本陌生的議題到引發興趣，潛移默化中逐步的影響社會各階層。無形中我也收穫滿滿，結交好多聽友，好幾次走在街上遇到陌生的人，很熱情的打招呼，好像認識好多年的老朋友，一問之下才知道是長期收聽「當地球發燒時」的聽友，非常有趣且感動。

當時至製播「當地球發燒時」的出發點，是要讓社會大眾關注「氣候變遷」議題，最直接有效的方式就是透過教育不斷的推廣及宣導，提供國際趨勢分析、客觀公正的數據、報章報導、國際期刊文獻及聯合國所發布的資訊等。回想起初期，為了蒐集彙整每集的講稿及材料內容，尋求各大專院校的教授們協助，讓原本看似抽象難懂的物理、氣象知識，透過故事及生活化的比喻，讓大眾可以簡而易懂。當然，台灣民眾透過日常生活也逐漸感受到氣候變遷的危害，最令人深刻就是2009年莫拉克颱風，中南部多處降下刷新歷史紀錄的雨量，造成國內災情慘重。它所影響的層面更擴及國際經濟、產業發展、糧食危機、人類生存等挑戰。

自2015年聯合國通過《巴黎協定》後，各國開始著手研訂減碳目標。但仍保有「共同而差異的責任與個別能力」原則，因各國的貧富差距的關係，以及已開發、開發中及未開發國家在經濟發展的進程不一，在符合所謂公平性原則下，不能以一致性減量標準去約束所有締約國。

面對氣候變遷，無論是從政府到企業，每個環節都扮演著重要角色。特別是世界各國審計部開始重視永續發展目標執行成效，有效提升政府效能與實踐聯合國永續發展目標；台灣審計部也正積極與國際接軌，導入國際最高審計機關組織(INTOSAI)國際準則、參考各國審計實務，從審計專業力促永續發展。2018年永續基金會進行的氣候變遷與能源民意調查顯示有92.7%受訪民眾相信氣候變遷正在發生、79.6%認為自己關切氣候變遷議題，從民調中感受到12年來永續基金會透過與政府合作及國際交流等各種方式，包含12年來從未間斷的廣播宣導，是有效的。因此，更讓我們秉持信念持續透過教育去推廣永續發展，台灣無論是不是聯合國會員國，只要能接軌國際，我們就能跟上世界的腳步。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出。

照片來源：聯合國網站