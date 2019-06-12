前經濟顧問警告：印度過去5年GDP應下修至2.5% 製造業誤測最嚴重

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合外電報導）曾任印度首席經濟顧問的薩勃拉曼尼亞（Arvind Subramanian）日前發表的研究論文中指出，印度用於計算國內生產毛額（GDP）的方法錯誤，並導致「嚴重高估」成長率。

《CNN》報導，薩勃拉曼尼亞（Arvind Subramanian）是莫迪政府的第一任首席經濟顧問，也曾是國際貨幣基金組織（IMF）的經濟學家。他在哈佛大學國際發展中心發表的一份研究論文中寫道，2011年3月至2017年3月期間，印度經濟成長率平均每年只有4.5%，遠低於莫迪政府在此期間宣稱的7%。

薩勃拉曼尼亞密切追蹤了17種經濟指標數據，包括電力消耗、工業生產及商用車銷售等，發現這些指標與2011年之後的政府增長數據大幅分歧，其中以製造業的誤測最為嚴重。他也注意到，印度官方給出的GDP增長率，遠遠高出其他相似經濟發展的國家。

薩勃拉曼尼亞在2014年10月至2018年間為印度政府提供經濟方面諮詢，在任職期間，他的團隊為政府解決相互矛盾的經濟數據。

而本次他的報告中直接點出「官方公布的經濟增長率與現實不一致」，也引起經濟學家與分析師的擔憂。

而隨著印度國家民主聯盟在今年5月的大選中奪得壓倒性勝利，其領導人莫迪也將在未來5年再次擔任總理職責。

根據印度內閣公佈的最新經濟報告顯示，2019年印度1月至3月的GDP（國內生產毛額）放緩至5.8%，2年來首次將地表上增長最快的經濟體頭銜拱手讓給中國。