野外滅絕物種可望露曙光　印度廟宇保育黑鱉　

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）野外族群數被列為「絕滅」的黑鱉，如今在一間歷史悠久的印度廟及保育組織「美好地球（Good Earth）」的保護與協助下，將讓牠們重回阿薩姆邦的自然環境中生活。

法新社(AFP)報導，2002年，國際自然保護聯盟(IUCN)將黑鱉(Nilssonia nigricans，又名黑龜)的保護狀況列為「野外絕滅(EW)」。在阿薩姆省馬頭神之廟（Hayagriva Madhava Temple）的水池裡，受毗濕努神(Vishnu)的保護及相關人員的照護之下，黑鱉可以安逸的生活於此。

美好地球的Jayaditya Purkayastha向法新社表示，在這間廟宇的水池裡有很多黑鱉。

印度廟裡負責維護水池的Pranab Malakar表示，在這裡沒人會去傷害牠們，因為牠們是毗濕努神轉世！而且「受到大家的尊重」。受訪後，Pranab Malakar便彎腰撿拾鱉蛋再將牠們放到人工孵化器裡。

這些黑鱉曾經是阿薩姆邦自然環境中常見的淡水鱉，然而卻因棲息地流失、過度開發，並曾經是當地居民最愛的佳餚而遭到過度捕撈，使黑鱉族群數大量減少。

保育組織「美好地球」與該廟宇合作，希望可以野放黑鱉回到大自然。然而，生活在水池裡的動物，因每日百餘名遊客自鄰近古瓦哈提(Guwahati)前來參拜與餵食麵包，「使牠們喪失了覓食的本能。」2019年1月，該組織釋放了第一批圈養在廟宇裡的35隻鱉寶寶到鄰近的保護區，當中有16隻為黑鱉。