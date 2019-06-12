懸殊差距打敗對手 泰政變軍頭正式就職第29任總理

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合外電報導）泰國國會6月5日舉行總理選舉，5年前透過政變登上現任總理大位的帕拉育（Prayut Chan-o-cha）不負眾望擊敗對手，以500票對244票順利連任。昨（11）日泰王瓦吉拉隆功頒布御令，正式任命帕拉育為第29任泰國總理。

本次總理選舉，帕拉育（Prayut Chan-o-cha）對上未來前進黨（Future Forward Party）黨魁塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit），在經過10個小時的政黨激烈辯論，5日晚間10點進行投票，現任總理帕拉育以500票對244票的懸殊差距，順利連任泰國總理。

他的對手，現年40歲的塔納通由於在泰國年輕選民中擁有高人氣，被提名為民主陣營的總理候選人，也是泰國高峰集團的執行副總裁兼任董事。高峰集團（Thai Summit Group）是泰國最大汽車零件製造商之一。

泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）6月11日頒布御旨，正式任命65歲的帕拉育為第29任泰國總理。

帕拉育2014年透過軍事政變，推翻當時政府總理盈拉（Yingluck Shinawatra）所領導的為泰黨政府（Pheu Thai），並宣佈就任總理至今。而今年3月的國會大選，也是2014年以來首次民主選舉。