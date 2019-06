無國界記者與73非政府組織、23人權組織呼籲　香港政府撤回《逃犯條例》

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導)香港政府之《逃犯條例》修正案惹怒上百萬港人上街頭抗議,同時也引起各界關注,卻預定於今(12)日在立法會二讀。無國界記者組織與73個非政府組織寫給香港特首林鄭月娥的信中,呼籲香港應立即撤回並停止修訂《逃犯條例》。

無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂表示,中國政權已多次在各種情況下展現其懲罰批判之聲不需充分理由。他還說,此條例一旦開始實施,北京將不再需要訴諸綁架,便能以不實指控為由,任意拘捕他們想噤聲的對象。

6月9日,逾百萬名香港民眾,占總人口數逾13%,上街遊行反對逃犯條例的修訂。若是立法會中佔多數的親北京派通過此法案,北京政權將能夠引渡香港的居民、旅客,也包含記者與他們的消息來源。中國目前關押了111位記者,其性命均受威脅。

無國界記者組織在2019 年《世界新聞自由指數》報告中指出,香港的排名從2002年的第18名跌至第73名,中國在180個國家和地區中排名第177名。

無國界記者組織(RSF)與73個非政府組織共同呼籲香港停止修訂《逃犯條例》,避免北京政權藉此合法引渡記者,以及追緝他們的消息來源。

上述非政府組織聯盟還包含23個人權組織:國際特赦組織香港分會、香港人權監察、人權觀察、亞洲專訊資料研究中心、中國維權律師關注組、人權捍衛者、民權觀察、中國律師之友、人權公約施行監督聯盟、民間司法改革基金會(台灣)、香港筆會、法政匯思、無國界記者、台灣廢除死刑推動聯盟、台灣人權促進會、保護記者委員會、香港尋求庇護者及難民協會、Hong Kong Watch、Justice Centre Hong Kong、Lawyers' Rights Watch Canada、Leitner Center for International Law and Justice at Fordham Law School、The Law Society of England and Wales、The Rights Practice。