【快訊】香港立法會外交通癱瘓 「送中」草案二讀延後舉行

更新時間: 2019-06-12 11:04

首次發稿: 2019-06-12 09:35

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）立法會原訂今早11時開會，並於稍後恢復二讀辯論《逃犯條例》修訂草案，香港媒體引述秘書處證實，根據《議事規則》第14(3)條，立法會主席指示，原訂早上11時舉行的立法會會議，將延後舉行，稍後會通知議員。

中央社報導，全香港今天有大約1000家店鋪響應罷市，另有罷課與罷工活動。

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）香港立法會今(12)日將恢復二讀極具爭議的逃犯條例(又稱送中條例)修訂草案。據了解草案預定於今上午11時以後開始二讀。在數以萬計青年包圍下，立法會和政總外交通，上午8時許已經癱瘓，並有部分學生和警方發生衝突，防暴警察在現場待命。

反對修法的泛民主派，發起包圍議會及罷課罷工罷市「三罷」行動，上萬青年今一早即包圍立法會和政府總部。目前示威者已將立法會和政總外的主要幹道都封鎖。

中央社報導，7時30分左右，一批示威者佔領了立法會前的主要幹道之一龍和道，導致附近交通擁擠。這條馬路也是2014年「占中」期間被示威者佔據的幹道。

約8時左右，部分青年已經用政府的拒馬堵住通往立法會的道路，金鐘主要通道夏慤道也堵住，目前立法會和政總外的交通已全部癱瘓。

不過，警方尚未展開清場行動。

香港警方對今天的示威嚴陣以待，立法會秘書處昨(11)日發出黃色警示，警示生效期間，立法會綜合大樓採取多項特別安排，包括暫停導賞團及所有公眾服務等。

當局也派出大批警員穿上防暴裝備在金鐘議會、政府總部一帶戒備。

泛民的民間人權陣線9日發起反修法大遊行，宣稱有103萬人參加，警方則說有24萬人。儘管遊行人數眾多，反映港人心聲。但港府堅持完成相關草案，並宣布立法會今天恢復二讀。

為此，民陣發起支持者包圍立法會，泛民方面同時發起罷工罷課等行動，以逼使政府撤回草案。

目前已有7所大專院校的學生會發起罷課，泛民團體香港教育專業人員協會也發起一些中學師生罷課。