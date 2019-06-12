美國民主黨初選 37歲同志市長布特傑備受矚目

（台灣英文新聞／朱蒂 綜合外電報導）美國2020年總統大選備受全球關注。目前民主黨積極參加初選、角逐提名的候選人多達24位，其中最受矚目的無疑是年僅37歲的彼得．布特傑（Pete Buttigieg）。

布特傑是印第安納州南本德市（South Bend）的現任市長，2012年當選時才29歲，2015年連任時得票率高達80%，深得民心。

但年輕不是布特傑成為媒體寵兒的唯一原因。布特傑畢業自哈佛大學，會說8種語言，並在畢業後獲得羅德斯獎學金（Rhodes Scholarship）前往牛津大學深造。除此之外，他曾在美國海軍服役，擔任情報官。他在2014年的市長任內被派駐到阿富汗7個月進行反恐任務，並因表現優異獲頒勳章。

此外，布特傑還是公開出櫃的男同志，他與丈夫查斯坦（Chasten）2018年結婚。《紐約時報》的一篇專欄指出，他有機會成為美國第一位男同志總統。

完美的學經歷、英勇的軍人形象及LGBT的平權倡議者，身上貼滿菁英標籤的布特傑看起來似乎跟老百姓的距離很遙遠？

一點也不。身為千禧世代（1980與1990年代出生，又稱Y世代）的布特傑，跟丈夫兩人至今身上仍背著130,000美元的學貸，也因此他對如何處理學貸問題自有一套想法。

雖然最近布特傑的競選活動募款順利，但是想從眾多的候選人之中脫穎而出絕非易事，尤其是美國人是否真能接受一位公開出櫃的男同志總統？