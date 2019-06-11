美麗信二樓池畔餐廳酒吧-光廊Light Café & JIU BAR即將推出好料佳飲活動，有全新套餐及針對炎炎夏日推出的夏季開味套餐豐富嘉賓味蕾，更有每日限時的戀夏Happy Hour優惠活動；美麗信以美味佳餚迎接艷陽夏日，以各式佳餚、消暑料理滿足嘉賓，坐擁池畔美景享受美味餐點，愜意生活在美麗信光廊Light Café & JIU BAR一次滿足。



6月20日(四)起美麗信池畔餐廳酒吧-光廊Light Café & JIU BAR推出全新餐飲，有【美麗風貌˙新套餐】每套只要NT$399起，餐前均附主廚沙拉、每日例湯及現炸薯條 (三選二)，餐後可享飲品，咖啡、果汁或茶品 (三選一)。除了全新套餐，光廊Light Café 於艷陽夏季更推出【夏季開胃套餐】每套NT$590起，一上桌除了視覺消暑，更讓嘉賓開胃好食大飽口福！此外，JIU BAR推出【艷夏特調】每杯NT$190起；更於每週一至週五16:00~18:00推出限時【戀夏Happy Hour】優惠活動，歡樂飲酒最低69折起，一次點四杯更加贈精選炸物；如此優惠又可隨心暢飲的北市秘境，敬邀嘉賓與美麗信一起品味美酒佳餚。



【美麗風貌˙新套餐】

全新樣貌美味料理將捕獲嘉賓味蕾，引人食慾的精選套餐，豐富重點佳餚計有「爐烤伊比利豬里肌襯帕瑪森起司醬汁」每套NT$820；有著伊比利西班牙國寶之稱，主廚特別選用昂貴的黑毛豬種做料理，西班牙里肌肉有著香味及豐富口感，先煎再烤搭配硬質乾酪，再搭配熬煮後的醬汁，並隨盤附上馬鈴薯及鮮蔬，絕對是道滿分料理。「炭烤羊排佐鯷魚醬馬鈴薯」每套NT$790；羊排碳烤後香氣十足，搭配醬汁以奶油、化應子與鯷魚熬煮，單吃的鯷魚醬雖然偏鹹，但搭配烤至七分熟的先煎後烤羊排，再灑上開心果，是道完美絕配佳餚。「香煎一藍玫瑰鴨胸襯柳橙蘿蔔醬汁」，每套NT$790；採用玫瑰鴨胸，鴨油豐厚，主廚主要強調鴨皮的脆感，再利用新鮮的柳橙汁搭配白蘿蔔做為醬汁，一起低溫醬煮，使用蘿蔔及柳橙使口感清爽，讓人一口接一口的驚艷佳餚。「脆皮香料烤春雞襯時令鮮蔬」，每套NT$690；以整隻大小剛好的春雞料理，外皮酥脆口感加上肉質嫩多汁，搭配蔬食，美味而不膩，看起來相當可口，以西班牙式風格醃製的甜紅椒，加入奶油及檸檬汁的美味調味，配上偏為台式的芒果醬，整隻春雞的前後製作處理可是要花上一番功夫，一定要嚐嚐這獨特的西班牙亞洲式風味。「大西洋比目魚佐香蒜奶油醬及智利淡菜」，每套NT$580；使用乾煎比目魚呈現食材原味，連淡菜都是主廚很講究的，選用智利口感細緻的淡菜，沒有過多的調味，以食材原味，令人吮指回味。最後在料理完成後加上魷魚乾，增添脆香口感，有更多鮮味，反差的口感，海味十足，舞出一曲海人情懷。此外還有主廚最為推薦的罕見創意料理-「酥炸軟殼龍蝦襯桂花檸檬醬」每套NT$2,480；使用難以取得的整隻軟殼龍蝦為主角，新穎又美味，以傳統酥炸做法料理，再搭配以需花上6小時軟煮的整顆檸檬打成泥加上桂花燉煮做為配醬，讓料理呈現春夏時節的結合，軟殼龍蝦本身稀有珍貴，嘉賓一定要品嚐。

【夏季開胃套餐】

容易食不下嚥的夏日，美麗信主廚推出消暑套餐；「泰夏繽紛派對套餐」每套NT$690；主食為開胃下飯的打拋豬肉炒飯配上週邊精緻小菜，還有肉質鮮嫩的炙烤雞肉串及鴨肉串還有清涼解膩的海鮮青木瓜絲，絕對是最佳選擇，豐富的色彩搭配，不但滿足視覺上的享受，味蕾也跟著開了。「月見銷魂啤酒涼麵套餐」每套NT$590；光是以啤酒杯的特殊造型已經銷魂消暑氣了：清爽冰涼的口感非常適合夏日品嚐，啤酒杯造型讓此料理在日本有著越吃越難吃的涼麵之稱，賞心悅目的夏季套餐點，嚐一口降暑氣大滿足。