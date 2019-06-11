素養教學 13位coach教師分享跨域公開課

新北市教育局今(11)日在中和區秀山國小辦理「 素養教學公開課例實踐與反思」研討會，由國民教育輔導團13位c oach教師（國小專任輔導員），分享籌備一年的「 素養教學課例」，並開放教師參與完整教學歷程分享， 透過13個學習領域（教育議題）的素養教學案例呈現， 共同增長課程教學專業。

歐人豪主任秘書表示， 國教輔導團專任輔導員是新北各領域課程與教學上的「 coach教師」，累積許多有效教學課例， 今日13位coach教師群因應108新課綱上路， 公開發表籌備近一年的素養導向教學案例研討作品， 讓更多教育現場教師瞭解各領域， 甚至是跨領域的素養教學內涵及實際案例，將作為國小教師未來進行 素養教學的參考。

其中，藝術輔導小組張琬湄老師結合了自然科技與藝術領域，「 STEAM」課程讓孩子得以展現審美思考， 激發創造力與解決問題的能力。社會輔導小組余政賢老師的「 食品添加物危機」公開課，則運用了「自設提問」的學習策略， 讓學生根據文本自行設想問題，培養深度理解， 並輔以概念圖的表徵方式，讓學生釐清學習主題的概念結構。 數學輔導小組林心怡老師掌握十二年國教跨域課程的目的， 透過學生在藝文課設計服裝LOGO的任務需求， 進行繪製線對稱圖形的應用教學。健康與體育輔導小組吳忠霖老師則 以戶外定向教學引導學生思考， 在體驗探索活動與團隊合作解決問題， 讓體育課成為結合腦力與體力且充滿趣味的體適能課程。

秀朗國小葉婷如老師表示，研討會讓專輔的研發、實踐、 省思歷程得以分享擴散，也讓更多現場教師瞭解到， 新課綱脈絡下各領域的素養教學設計與實踐。 教師同儕可以帶著自己的教學經驗，彼此相互激盪交流，共學、 共享、共好!

教育研究及諮詢發展科長吳佳珊提到， 本市國教輔導團28個輔導小組所發展的素養導向教學案例也將於六 月中旬印製成冊並在總團網站分享。 新北的108新課綱素養教學案例將透過網站主動分享給全台國中小 教師，作為全台素養教學的領頭羊！ 讓全台國中小教師一起邁向教育共好！