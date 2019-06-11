坪林茶博館桌上製茶王爭奪戰熱烈開戰囉!

6月16日歡迎來茶博，製茶王寶座等你來挑戰！(新北市文化局提供)
茶王爭霸賽即將開戰！以臺灣製茶歷史為背景的趣味桌遊《臺灣製茶錄》將於本週日(6/16)於坪林茶博館推出試玩賽，結合歷史與製茶技藝，配合館內「大鍊茶師–製茶工藝文化特展」，邀請大家來看展覽、玩桌遊、學製茶，寓教於樂中認識臺灣茶業文化。
桌遊菁英團隊艸艸設計，以考究的台灣製茶歷史為背景，結合精緻的美術設計打造《臺灣製茶錄》桌遊，帶領大家在短短的60分鐘的遊戲中，認識臺灣茶的「製程」及「歷史」，輕鬆領略臺灣百年茶業的風華魅力。
茶博館長劉一儒表示，臺灣茶早在19世紀時便登上國際貿易舞臺，更曾佔全臺GDP最大宗的重要產業。茶與我們的日常生活及文化發展密不可分，館內正展出「大鍊茶師–製茶工藝文化」特展，運用新潮的數位互動展示手法介紹臺灣製茶工藝的特色與發展，展出以來廣獲各界好評。為了讓更多不同年齡層的朋友認識臺灣茶產業，茶博館特別與艸艸設計合作，結合時下最夯的桌遊活動，藉由趣味的鬥智競賽，讓參與者在遊戲中化身製茶職人，瞭解製茶工藝，也為這項珍貴的文化資產開創出全新的傳承方式。
《臺灣製茶錄》桌遊試玩會即日起開放報名，前所未見的桌上製茶冠軍爭奪賽，歡迎大家來共襄盛舉，製茶王寶座等你來挑戰！更多活動詳情請至茶博館臉書粉絲專頁www.facebook.com/pinglin.tea.m或洽(02)2665-6035查詢。