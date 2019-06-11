坪林茶博館桌上製茶王爭奪戰熱烈開戰囉!

茶王爭霸賽即將開戰！ 以臺灣製茶歷史為背景的趣味桌遊《臺灣製茶錄》將於本週日(6/ 16)於坪林茶博館推出試玩賽，結合歷史與製茶技藝，配合館內「 大鍊茶師–製茶工藝文化特展」，邀請大家來看展覽、玩桌遊、 學製茶，寓教於樂中認識臺灣茶業文化。

桌遊菁英團隊艸艸設計，以考究的台灣製茶歷史為背景， 結合精緻的美術設計打造《臺灣製茶錄》桌遊，帶領大家在短短的6 0分鐘的遊戲中，認識臺灣茶的「製程」及「歷史」， 輕鬆領略臺灣百年茶業的風華魅力。

茶博館長劉一儒表示，臺灣茶早在19世紀時便登上國際貿易舞臺， 更曾佔全臺GDP最大宗的重要產業。 茶與我們的日常生活及文化發展密不可分，館內正展出「大鍊茶師– 製茶工藝文化」特展， 運用新潮的數位互動展示手法介紹臺灣製茶工藝的特色與發展， 展出以來廣獲各界好評。 為了讓更多不同年齡層的朋友認識臺灣茶產業， 茶博館特別與艸艸設計合作，結合時下最夯的桌遊活動， 藉由趣味的鬥智競賽，讓參與者在遊戲中化身製茶職人， 瞭解製茶工藝，也為這項珍貴的文化資產開創出全新的傳承方式。

《臺灣製茶錄》桌遊試玩會即日起開放報名， 前所未見的桌上製茶冠軍爭奪賽，歡迎大家來共襄盛舉， 製茶王寶座等你來挑戰！更多活動詳情請至茶博館臉書粉絲專頁ww w.facebook.com/pinglin.tea.m或洽 (02)2665-6035查詢。