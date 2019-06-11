金手獎學生海外研習 實作成果發表會

金手獎學生海外研習 實做成果發表會--全體合影 (新北市政府教育局提供)
金手獎學生海外研習 實做成果發表會-蔣副局長致詞勉勵 (新北市政府教育局提供)
新北市提供高中職參加全國技藝競賽獲得金手之優秀學生赴德國、日本、美國等國海外參訪及研習，今(11)日辦理海外實習實作成果展，107學年度薦送獲工業類電機電子群金手獎學生12名赴美國；工業類機械群金手獎學生11名赴德國；商業與家事類獲金手獎的14名學生赴日本研習。其中分別由鶯歌工商校長孔令文、三重商工林清南校長及瑞芳高工顏龍源校長擔任美國、德國及日本學習路線之領隊。本次赴美國技職研習期間，新北市政府教育局與美國加州Metro ED(大都會教育學區)簽署合作備忘錄(MOU)，加強雙方技職教育合作，並促進雙方師生交流互動。
教育局蔣副局長偉民表示：「教育局自103學年度辦理『金手培訓計畫』，迄今已培育出金手獎選手178位、優勝選手337位，共計515位技職菁英。感謝所有具備優秀專業技術與教育熱誠的指導教師，108年起推動4年4億元的『贏得未來·技職人才』計畫，全面提升新北市技職教育品質，透過專業(professional)、扎根(rooting)、國際(international)、跨域(cross-domain)、創新(evolution)等五個面向，培養具備實作力、創新力及跨域力之國際專業技術人才」。
獲得107學年度全國高級中等學校鑄造職種第1名，新北高工胡巧欣同學說：「在德國FFB菲力克斯職業專校與智利、日本、敘利亞、德國等學生做文化交流，並進班學習，德國的老師扮演的是輔助的角色，而學生也積極地去參與課程，不愧是工業大國；在這研習讓我們認識到不同職類的高手，希望在未來有機會能互相合作，激發不同的火花」；鶯歌工商李政穎欣同學獲得107學年度全國高級中等學校工業電子職種第1名，對美國矽谷企業印象深刻，並提到：「這些公司能成功是因為對員工的要求和品質的堅持才有的結果…，再來是在學校學到要團隊合作，對出社會後也是必要的」。
此外，榮獲107學年度技藝競賽烘焙金手獎穀保家商蔡憲誌同學在日本電子專門學校，了解到平常看似簡單的動漫，幕後是花了多少時間和人力才完成的，更必須靠著團隊合作才能製作出來，對於日本職人的精神與態度，從外在的感受到內在的感動，在每個流程都有一定的SOP和堅持，印證了「時間花在哪，成就就在哪！」。