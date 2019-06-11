金手獎學生海外研習 實作成果發表會

新北市提供高中職參加全國技藝競賽獲得金手之優秀學生赴德國、 日本、美國等國海外參訪及研習，今(11) 日辦理海外實習實作成果展， 107學年度薦送獲工業類電機電子群金手獎學生12名赴美國； 工業類機械群金手獎學生11名赴德國； 商業與家事類獲金手獎的14名學生赴日本研習。其中分別由鶯歌工 商校長孔令文、三重商工林清南校長及瑞芳高工顏龍源校長擔任美國 、德國及日本學習路線之領隊。本次赴美國技職研習期間， 新北市政府教育局與美國加州Metro ED(大都會教育學區)簽署合作備忘錄(MOU)， 加強雙方技職教育合作，並促進雙方師生交流互動。

教育局蔣副局長偉民表示：「教育局自103學年度辦理『 金手培訓計畫』，迄今已培育出金手獎選手178位、 優勝選手337位，共計515位技職菁英。 感謝所有具備優秀專業技術與教育熱誠的指導教師， 108年起推動4年4億元的『贏得未來·技職人才』計畫， 全面提升新北市技職教育品質，透過專業( professional)、扎根(rooting)、國際( international)、跨域(cross- domain)、創新(evolution)等五個面向， 培養具備實作力、創新力及跨域力之國際專業技術人才」。

獲得107學年度全國高級中等學校鑄造職種第1名， 新北高工胡巧欣同學說：「在德國FFB菲力克斯職業專校與智利、 日本、敘利亞、德國等學生做文化交流，並進班學習， 德國的老師扮演的是輔助的角色，而學生也積極地去參與課程， 不愧是工業大國；在這研習讓我們認識到不同職類的高手， 希望在未來有機會能互相合作，激發不同的火花」； 鶯歌工商李政穎欣同學獲得107學年度全國高級中等學校工業電子 職種第1名，對美國矽谷企業印象深刻，並提到：「 這些公司能成功是因為對員工的要求和品質的堅持才有的結果…， 再來是在學校學到要團隊合作，對出社會後也是必要的」。

此外， 榮獲107學年度技藝競賽烘焙金手獎穀保家商蔡憲誌同學在日本電 子專門學校，了解到平常看似簡單的動漫， 幕後是花了多少時間和人力才完成的， 更必須靠著團隊合作才能製作出來，對於日本職人的精神與態度， 從外在的感受到內在的感動，在每個流程都有一定的SOP和堅持， 印證了「時間花在哪，成就就在哪！」。