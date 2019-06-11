土地銀行攜手喜憨兒基金會 推動愛心餐盒募集計劃

為協助喜憨兒建構穩定且持續的工作訓練，同時關懷全台偏鄉學童，土地銀行攜手喜憨兒基金會，推動「憨愛力量 綻放希望」活動，民眾即日起可至全臺各營業單位使用「台灣Pay」（含土銀行動Pay）捐款資助喜憨兒愛心餐盒募集計劃，支持偏鄉營養補給，同時也力挺心智障礙者多樣化的學習。

喜憨兒基金會「送愛到部落長期餐盒募集計畫」今年進入第11個年頭，提供愛心餐盒給偏鄉學童，至今已經有超過60萬份的愛心餐盒送往全臺800所偏鄉小學，受助學童達到81,632位。即日起只要單筆捐款超過600元，就能獲得由喜憨兒基金會提供之人氣圖文插畫家「熊秋葵」聯名創作的『憨愛GO FAR』公益悠遊卡一張（限量4,500份）；另今年底前首次以土地銀行帳戶使用「台灣Pay」（含土銀行動Pay）完成「台灣Pay QR Code」之購物交易或捐款，合計達3筆(含)以上且總金額滿100元，該帳戶即可獲得回饋金100元，邀請客戶體驗行動支付享優惠。

為擴大行動支付普及率，土地銀行持續推展台灣Pay QR Code，致力擴增民眾使用場景，提供民眾多元的支付環境。目前「台灣Pay」已有7-ELEVEN、全家便利商店、OK便利商店、萊爾富便利超商、台灣菸酒公司、屈臣氏、台北101、日藥本舖等數萬個商家可以消費使用，消費完成也可以選擇直接存入雲端發票，不需另外列印紙本發票，一起節能減碳為環保盡一份心力。

「台灣Pay」（含土銀行動Pay）用來消費之外，也可以用來繳納如綜所稅、牌照稅、地價稅等各項稅捐，及繳付各式生活帳單如水費、電費、健保費等公用事業費和信用卡帳單、學雜費等，並可參加各類不定期舉辦的活動，獲得回饋金及豐富贈品，今年底前跨行轉帳更享不限次數免手續費優惠！

土地銀行是財政部所屬百分之百公營行庫，除持續關注金融科技，專注金融本業外，也不忘隨時關懷弱勢族群及回饋社會大眾，善盡企業社會責任，歡迎民眾與土銀一起共襄盛舉。