富邦金控2019年前5月自結稅後淨利238.46億元　每股盈餘2.33元

富邦金控2019年5月自結稅後淨利68.85億元，累計今年前
各子公司獲利表現詳細說明如下：
- 富邦人壽2019年5月稅後淨利為43.28億元，
較去年同期成長80%，主要受惠於穩健投資與避險表現良好， 累計前5月稅後淨利92.96億元。5月底外匯價格變動準備金為 146億元。今年前5月初年度保費收入（First Year Premium）達1,013億元，較去年同期成長23%； 總保費收入（Total Premium）為2,657億元，較去年同期成長15%。 保費收入大幅成長使承保相關費用較高，投資收益表現穩定。
- 台北富邦銀行5月稅後淨利17.72億元，由於淨利息收入、
手續費與金融市場操作帶動收益成長，累計前5月稅後淨利94. 53億元，較去年同期成長7%。北富銀資產品質維持穩健，201 9年5月底逾放比率為0.19%，備抵呆帳覆蓋率為698%。
- 富邦產險2019年5月稅後淨利3.73億元，累計前5月稅後淨
利19.50億元，承保業務及投資績效皆維持穩健， 簽單保費收入較去年同期成長10%。
- 富邦證券2019年5月稅後淨利1.72億元，累計前5月稅後淨
利為11.47億元，較去年同期成長48%， 主要受惠市場行情帶動資本利得提升。