石虎存續引關注 林務局推石虎棲地保育

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）苗栗縣議會4日審查《石虎自治條例》未過，吸引逾83萬網友連署，呼籲加強守護石虎棲地。今(11)日，行政院長蘇貞昌前往苗栗縣通霄鎮楓樹里「石虎米」田區視察石虎棲地現況後，責成各相關部會立即推行石虎棲地保育方案。

行政院長蘇貞昌表示，中央不會將人民私產劃為保護區，而是將重心放在獎勵居民維護環境生態，引發正向的光榮感，請苗栗民眾放心。

農委會已在本週召開跨部會會議，除了既有的石虎保育措施，農委會將針對已知石虎族群相對穩定的苗栗縣通霄鎮，及南投縣中寮鄉試辦「友善石虎生態服務給付」措施，於石虎棲地範圍內採友善農法耕作者，每公頃農地獎勵2到3萬元；非農地部分，則將再由各相關部會研擬獎勵方案。

林務局表示，過去淺山地區養禽戶多將石虎視為「害獸」，該局也充分體認在地居民切身面對雞隻的損失、友善農作成本較高，且收穫較少等實際問題，因此將針對養禽戶提供架設、修補籠舍的補助；針對施行友善耕種的農戶，提供生態服務給付給予獎勵，讓農民保護石虎的勞務能換算為實質收益。

楓樹里石虎米田區。(照片由特生中心提供)

林務局還說，石虎是典型的里山動物，生活在人類聚落周遭、多為私有地的淺山環境中。因此，基於憲法對人民財產權的保護，不可能輕易將私有地劃入保護區，唯有全民共同守護棲地、支持生態友善，才得以共存共榮。不僅石虎，當棲地環境健全，所有的野生動物都將受惠；生態系是每個環節都不可缺落的系統，需要以整體的思維來面對。

為了有效防治路殺情形，林務局將在其既有的「國土生態綠網建置計畫」及「瀕危物種保育行動綱領」基礎上，與交通部密切合作，針對道路友善生態相關規劃共同加緊速度建置；交通部部長林佳龍指出，已指示轄下各局處妥為規劃執行。

目前，農委會已盤點並公布石虎出沒熱點，將與交通部協力，針對鄰近國道、省道設置石虎友善的路殺防治設施；縣道、鄉道部分，亦將由地方政府研提改善計畫，由交通部及農委會補助辦理，預計在今年底完成。

石虎。(照片由特生中心提供)