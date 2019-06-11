香港反送中罷課遍地開花 逾70校學生連署

不顧外界反對聲浪，香港立法會明（12）日將二讀討論爭議巨大的逃犯條例修改草案，港媒報導，至少70多間中學學生因此發起罷課連署，其中包括被歸為左派的學校和香港特首的母校。

為抗議港府著手修訂的逃犯條例，香港民間人權陣線9日發動定調為「反送中」的大遊行，震撼國際社會。但即使如此，香港行政長官林鄭月娥仍表示會在12日將草案交由立法會進行二讀，並因此引發香港社會發起「同心罷工、罷課、罷市，以支援反送中行動」。

香港01今天報導，對於罷課的呼聲，香港學界迴響遍地開花。目前為止，網上已有至少72間中學以學生名義發動連署，呼籲各中學生響應罷課行動。一些學生更表示將趁明天罷課期間組成駐場清潔小組，在立法會一帶進行另類學習。

報導說，發起罷課的學校「名校林立」，並且不乏例如福建中學（小西灣）和漢華中學等立場親中的「左校」。

此外，林鄭月娥母校嘉諾撒聖方濟各書院以及律政司長鄭若驊母校嘉諾撒聖瑪利書院，也有學生在網上連署。

對於罷課一事，據報導，香港教育局回應說，反對任何罷課主張，包括學期末考試或考試後學校安排的活動等課程時間，都是學生寶貴的學習經歷，不應受干擾。

香港中學校長會執委會則發聲明表明，不贊成師生以罷課來促請政府暫緩立法。

報導說，大部份聲明強調不代表學校立場；還有連署強調，罷課並非申請一日假期以作偷閒，也表明學生不是受到煽動或盲目跟從，而是了解到修訂草案的進度及不可逆的嚴重後果，才自發罷課。

據了解，部份學校已下禁罷課令，表明不允許學生參與；但也有學校立場較為開放，初步允許學生經家長同意後自行決定

學生以外，香港教育界據指也有教師發動罷工，至今已有最少兩個教師組織發表罷工連署聲明。

港府著手條訂的逃犯條例草案全稱「2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案」。若獲通過，未來港府可與中國大陸、台灣和澳門以個案方式移交逃犯。

反對者認為，如此一來，香港境內任何人都有可能受害於中國問題重重的司法系統