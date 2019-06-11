名嘴曹長青：蔡英文學歷造假 媒體人彭文正表認同

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）昨（10）日名嘴曹長青指控，總統蔡英文博士學歷造假，主持人彭文正也在臉書上力挺表示認同。

根據曹長青說法，他表示早在之前便有人懷疑蔡英文博士論文造假，因為在倫敦大學高等法律研究院(Institute of Advanced Legal Studies——IALS)，也就是英國的論文匯集中心網站上標示著，蔡英文的論文「missing」(不見了)。

文中更是提到，博士生都會希望自己的論文受到重視，內容被引用次數多。而這攸關聲譽的問題，為何蔡英文不解決，是否不太合理？

他懷疑蔡英文是不會寫文章的，更不可能寫出博士論文。因為她獲得博士學位至今35年，只發表過1.5篇文章，0.5本書。她的自傳《洋蔥炒蛋》，與別人合寫且內容膚淺。

對此，主持人彭文正也在臉書上回應，表示他認同曹長青之說法，並指出這是他在學術界25年以來遇到最怪的事。

不過也有人不領情，紛紛在臉書上打筆戰。

網友Yuanchuan Li 表示：「博士論文的作者，是否擺第一位。早期並沒有這種規定。是因為後來有部份大學要求，才會有這種結果。其實，博士論文的名稱，作者排順位為何，這要看各個學校的規定而定....各大學的規定，都有差異。不能以某大學為單一的標準。」、網友陳風綾表示：「倫敦政經學院官網都有專文賀蔡英文博士了還在炒作假。」