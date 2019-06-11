不懼川普關稅威脅　亞洲股市齊漲

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）儘管川普星期一（10日）放話對中國課徵新一輪關稅，包含中國在內的亞太各國股市卻連兩日齊漲。

上週六（8日），美墨兩國達成協議，關稅危機因而解除，加上市場預期聯準會或許將因川普壓力開始降息，本週一、二美國股市反映良好。道瓊指數微幅上漲0.3%，S&P 500指數上漲0.5%，那斯達克綜合指數則上漲達1.1%。

太平洋的另一端，美中貿易戰仍舊持續著，且川普星期一表示，若習近平缺席本月底的G20，將立刻對中國3,000億美元的貨物課徵新一輪的追加關稅。

然而，即使關稅危機仍未解除，中國股市卻連兩天上漲，並帶動亞洲多個股市齊漲。

根據美媒CNBC報導，上海及深圳綜合指數，今日下午分別大漲2.58%及3.74%。香港恆生指數昨日則勁揚2.27%，今日依舊微幅上漲0.83%。

日經225指數昨日上漲1.2%。韓國綜合股價指數昨日也上漲1.45%。澳洲ASX 200昨日及今日各上漲1.27%及1.59%。台灣加權股價指數昨日也出現1.51%的升幅。

雖然美中貿易戰局面持續緊張，但川普的第四輪加徵關稅尚未成定局，且若美中兩國首腦會談成立，可望成為打破貿易戰僵局的契機，故不必然是利空消息，市場仍舊觀望中。

《香港經濟日報》則指出，而中國昨日釋出的利多消息，將以專項債券作資本金，支持基礎建設，引起中港股市良好反應，故股市收漲。

日媒《NHK》則認為，美中首腦是否能如期在大阪G20會面尚是未知數的情況下，觀望中的市場參與者不會有太多的交易活動。這次包含日本在內亞洲多國股市上漲，應是受到中港股市及美國股市上漲帶來的連動效應。