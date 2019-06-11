新南向國家企業來台上市 泰越最多

台灣證券交易所今天表示，泰國是台灣重要貿易夥伴，更是許多台商聚集的新南向國家，目前已有3家泰國企業在台上市，為新南向國家中最多者，與越南相當。

證交所指出，3家泰國企業在台上市，分別為印刷電路板廠泰鼎-KY、金屬精密機構件廠JPP-KY、珠寶銀飾廠商日成-KY，預期不久將有更多當地台商申請回台上市。因此特別在6月10日赴曼谷舉行「前進台灣資本市場說明會」。

越南企業來台掛牌包括汽機車零組件製造加工廠豐祥-KY、嬰兒紙尿布廠泰昇-KY、乳膠皮與膠布及柔軟皮等PVC皮革廠富林-KY。

證交所說，近期美中貿易摩擦加劇，東協國家的地位更顯重要，泰國是製造業重鎮，為使在地台商能在競爭激烈的環境保有優勢，除了希望透過資本市場力量協助台商企業發展，更邀請工研院一同赴泰招商，希望能以台灣優異的研發能量，做為台商打國際盃的有力靠山。

證交所指出，此次與第一金證券、安永聯合會計師事務所合作，辦理「前進台灣資本市場說明會」，吸引高達70位企業代表出席，對台灣資本市場展現高度興趣，席間也相互交流開拓新南向事業的心得。

證交所副總經理陳麗卿表示，企業上市只是過程，永續經營才是目的，上市過程能讓企業重新總體檢，進而改善資本結構、內部控制，提升法遵意識，讓體質更加健全。尤其台灣資本市場資訊透明度高，讓台灣投資人面對外國回台上市公司沒有距離，也更能理解公司的價值。

證交所統計，截至今年6月10日止，已有74家外商第一上市公司在台掛牌，去年全年周轉率高達247.84%，交易相當熱絡，本益比也都在15至19倍左右，表現甚至比大盤更亮眼。