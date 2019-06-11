台灣青少兒活動量偏低 國中生平均一天只活動10多分鐘

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台灣體育運動大學與中興大學今（11）日發布共同研究，結果發現，台灣兒童與青少年的總體身體活動量為不及格等級，靜態行為過多，與中國、韓國並列不及格。

為了喚醒國人對於兒童青少年身體活動與健康的意識，由台灣體育運動大學副校長張振崗及中興大學運動與健康管理研究所所長巫錦霖共同帶領的團隊，加入有全球49個國家參與的全球兒童健康聯盟，歷時一年多的研究，於今年發表台灣第一個兒童與青少年的身體活動報告。

報告內容包括身體活動量、動態運動、體適能等10個評估指標，台灣在各指標表現屬中上，但在兒童青少年的身體活動量，和中國、韓國並列不及格的F等級，有高達8成的兒童青少年無法達標，以國中生為例，平均一天身體活動量僅約10多分鐘。

張振崗指出，依據世界衛生組織建議，每天要有至少60分鐘中等及高強度的運動，不用一次做完，一天累積下來需有60分鐘，家長可多鼓勵小孩課後有更多運動機會。

張振崗也提到，近年在3c產品使用時間過長，除影響兒童青少年身體活動量，也會影響身體心理和人際發展。

兩校校長均表示，這個自發性的研究，完全出自於大學善盡社會責任的使命，也期待政府可以提供更多學校之外的身體活動機會，家長可以了解身體活動對子女身心健康的幫助，共同提升我國兒童及青少年的身體活動量。