福華盛夏清爽好食趣 這樣吃才對味!

今年夏天為了挑動顧客的食慾，台北福華大飯店各廳主廚結合當令食材與精湛烹調手法加入創意發想，變化出多款開胃療癒級料理，就是要吸引顧客上門品嘗，期間限定料理一定要來試試！

一直是有口皆碑的江浙料理餐廳「江南春」這次劉宜嘉主廚一口氣推出4道招牌烏參料理，豐富的膠原蛋白滿足這個夏天！選用美國進口烏參為主角，其中「脆皮美烏參」將烏參以醬油、蠔油、高湯、米酒滷至入味後，再油炸去除水分，再使用老母雞加豬皮熬煮製成的精華醬汁煨煮提味，可吃到豐富膠質與膠原蛋白的鮮美海味。「虎掌脆烏參」因豬蹄含有豐富膠質，將其先炸過後起鍋，以蔥、薑、蒜、辣椒加上中藥材滷1小時至軟嫩，再與炸過的烏蔘一起品嚐，脆口彈牙大滿足！「獅子頭美烏參」把獅子頭採揚州做法，五花肉切成肉丁，並加入新鮮蝦仁泥製成，與烏參一同放入砂鍋中熬煮，紅燒口味加上創意作法，一次品嚐多種風味；而經典菜色重新演繹的「蔥燒美烏參」以老菜為發想，鮮嫩肥美的口感搭配上宜蘭在地生產的三星蔥！香氣濃郁芳香，更襯托出烏參的原始風味，一定要試試這舌尖上的好味道。

由蓬萊邨台菜餐廳王永宗主廚研發推出夏季限定「洛神叭噗」料理別具巧思，更富有新創概念，以植物界紅寶石洛神花為本，拌入帶有風乾鳳梨的薯泥當中，口感酸甜、香氣十足，可搭配酥炸明蝦球及清爽芒果醬，一菜二吃獨特創意組合，嗅出夏日新風味。另外，大受歡迎的廣式餐廳「珍珠坊」蔡清南主廚獻上清爽不膩口的「莎莎燻鮭魚排」，有別於一般燻鮭魚的切片處理方式，特別精選煙燻鮭魚，醃漬入味後以低溫油泡熟，再加入茶葉、糖醃燻而成，搭配酸甜莎莎醬一起食用，濃厚中帶有清爽滋味，鮭魚不同於一般切片處理，整塊魚排更紮實入味。

「麗香苑」則推出大家都愛吃的漢堡包，要讓你在這個夏季品嚐酷寒新風味！包有煙燻帶皮火腿與番茄、苜蓿芽等多樣生菜的「盛夏沁涼活力堡」，淋上以薄荷與香菜調製而成的主廚特製薄荷醬，融入巴薩米克醋提出酸味，再加上招牌酥炸薯條，健康無負擔的輕食首選，每一口都清涼消暑！

點心坊則端出「芒果百香布雪」 冰涼清爽的北海道乳酪，融合可口鮮奶油，再加上嚴選台灣愛文芒果與百香果製成內餡，酸甜滋味平衡得恰到好處，外層搭配日本麵粉製成的布雪蛋糕，外型小巧可愛，口感紮實而滑順不甜膩。絕對是夏日中的一抹輕甜！健康享輕盈，吃好無負擔，台北福華今夏絕對讓您胃口大開。