東京威力科創加入美禁售制裁　不再向黑名單中國廠商供貨

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）路透社引用不具名內部人士報導，指世界第三大的半導體供應商東京威力科創（Tokyo Electron）將不會再向美國禁售令黑名單上的中國廠商供貨。

今（2019）年五月時，華盛頓正式將華為以及68間附屬組織列入黑名單，禁止美國廠商向它們供應關鍵技術產品。東京威力科創的決定，顯示美國對中國廠商發出禁令的效果，已擴散到美國以外的企業。

該匿名主管表示「我們將跟進應用材料（Applied Materials）和科林研發（Lam Research），他們不能（和黑名單企業）做生意，我們也不再與（被禁的）中國客戶做生意。」應用材料和科林研發是美國半導體供應商的龍頭。

「讓美國政府和業界，對我們公司抱持正直的形象很重要。」該主管指，東京威力科創從1960年代開始進口美國的設備起，就與美國締結長遠的夥伴關係。

針對此事，應用材料和科林研發未發表任何評論。

該匿名主管並未具體告知「中國客戶」是哪些廠商，但此一消息已足以顯示，華為正面臨著非美國供應商加入禁售制裁的壓力及風險。

隸屬日本Softbank的英國晶片設計商ARM，已停止與華為的商業關係。然而，台積電表示仍會持續向華為供貨。

若產品當中美國製造或美國技術的比例超過25%，則會受到美國禁令的規範。但諸如東京威力科創等日本大廠，其實大有可能不需要遵守美國禁令，並趁機與美國大廠競爭、搶奪中國的客戶，並補足中國生產線的空缺。不過，日本廠商同時也得顧慮美國廠商的反撲。

中國雖然在晶片領域投下鉅額投資，目標2025年達成70%國內自給率。然而，美國智庫戰略暨國際研究中心（Centre for Strategic and International Studies）卻指出，至今中國只有16%是自產的，其他仍需仰賴進口，故禁售令仍然對中國產業造成相當的衝擊。