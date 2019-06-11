罕病兒激勵台小提琴大師林昭亮　樂音悠揚麥當勞叔叔之家

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣小提琴大師林昭亮，同時也為首屆台北大師星秀音樂節的藝術總監，今（11）日於麥當勞叔叔之家表演，更與三位特別的表演者同台，替所有正在就醫的孩童以及家長打氣。

旅美小提琴音樂家林昭亮今日前往台北的「麥當勞叔叔之家」現場演奏三首歌曲，並與三位曾接受「麥當勞叔叔之家」幫助的病童同台，透過音樂分享經驗並替彼此加油打氣。

這三位特別的演出者，包含為治療黑色素痣前往芝加哥麥當勞叔叔之家的喬喬，這次將彈奏鋼琴與林昭亮大師合奏「冥想曲」；正接受化療的8歲小女孩澄澄，於現場獻唱「感謝」；罹患黏多醣症的子婕，現為台科大研究生，於現場演奏鋼琴。

林昭亮大師今日帶著已有300年歷史的小提琴登台，他分享之前在美國前往醫院為病童演出時，曾遇過一位進行換肝手術的孩子，手術完後孩子不能動，但當他開始拉小提琴時，孩子的手開始動並且抓住媽媽。

林昭亮說，另外，演出時遇過一個小女孩，她本來自家後院玩，突然遭到鄰居家的狗越過藩籬攻擊她，身上的皮都被扯掉，然而，當他開始彈奏後，院方儀器偵測到小女孩的心跳加速了起來，更有生命跡象。

林昭亮表示，音樂能讓生病的孩子想要跟著蹦蹦跳跳，看到他們可愛的反應，更加深他拉琴的決心。



子婕演奏「雲上太陽」（圖/台灣英文新聞Lyla）

首位登場的子婕現年24歲，以學姐身分出席，曾獲總統教育獎的她，帶來鋼琴演奏「雲上太陽」。子婕罹患的黏多醣症讓她長不高，關節變形，家住高雄的她則必須北上治療。

子婕說明，治療時大家都很辛苦，但因為有麥當勞叔叔之家分擔，也讓照顧她的媽媽有個地方，可以和有類似經驗的家長分享、加油打氣，大家聚在一起就有力量度過難關。

子婕透露，「雲上太陽」希望提醒大家，在生命中遇到的困難，就像今天外面下的大雨一樣，然而，太陽就跟愛一樣都一直會在。



澄澄（右）以及喬喬（中）接棒登場（圖/台灣英文新聞Lyla）

第二位表演者澄澄，今二月開始接受化療的她現在8歲，每天都面臨每一小時都要打針抽血的身心折磨，卻依然堅強樂觀。這次，她選擇獻唱「感謝」，因為很多人幫忙過她，她想感謝他們。

澄澄表示，她上台演出一點都不緊張，因為化療打過很多針（讓她變勇敢），而她最喜歡謝和弦的歌，帶給她很多不同的感動。

最後，喬喬為來自新竹的15歲少女，有著大眼睛長頭髮的她氣質出眾，而她在8歲時，為治療佔據左臉的黑色素痣，遠赴芝加哥就醫，並與鋼琴解下不解之緣。

喬喬的媽媽說明，當初在「麥當勞叔叔之家」有台百年鋼琴，因疏於照料導致音不準，調音師怎麼調都沒有辦法，然而喬喬卻還是很愛彈那台鋼琴，於是，調音師把喬喬彈琴影片po上網希望募一台，結果有位婆婆把家裡的捐出來。

喬喬形容，鋼琴給她是一種陪伴的感覺，音樂則給她鼓勵跟勇氣，一種情感上的寄託。

演出結束後，子婕、澄澄和喬喬一起獻上手作卡片，感謝林昭亮大師帶來的美好時光。此外，現場也設置體驗區，讓許多孩子接觸大提琴以及小提琴，透過音樂忘憂。



喬喬​​​​​​​（前）以及林昭亮（後）合奏「冥想曲」（圖/台灣英文新聞Lyla）