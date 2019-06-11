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保護森林資源 斯里蘭卡大刀闊斧關閉伐木場

辛哈拉賈森林保護區在1978年建立，面積約1萬公頃，是斯里蘭卡位於西南方的國家公園，並在1988年被聯合國教科文組織列為生物圈保護區及世界遺產

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2019/06/11 16:23

辛哈拉賈森林保護區內的大樹。(Wikipedia / Chamal N. CC BY-SA 3.0)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）斯里蘭卡總統辦公室上星期五(7日)宣布，為了保護和擴大國內森林林地，斯里蘭卡將禁止進口電鋸，並預定在5年內關閉木材廠。

綜合網路媒體「亞洲時報在線(Asia Times)」與法媒「科學與未來(Sciences et Avenir)」的報導，斯里蘭卡總統席瑞塞納(Maithripala Sirisena)在一場環境會議中表示，他指示相關單位自下星期開始，禁止進口電鋸。就在同一場合，他表明其對抗非法伐木的決心，並期望10年內將國內林地覆蓋率，從現在的28%提升到32%。

4個月前，席瑞塞納曾要求所有電鋸持有人向警方登記，並在短短3個星期普查到8萬2,000台電鋸，也並沒有提到要全面禁用使用中的電鋸。然而，他說要在5年內關閉木材廠，並呼籲伐木工與木匠在這段期間尋找新工作。

辛哈拉賈森林保護區(Sinharaja Forest Reserve)在1978年建立，面積約1萬公頃，是斯里蘭卡位於西南方的國家公園，並在1988年被聯合國教科文組織列為世界遺產與生物圈保護區。

聯合國教科文組織(UNESCO)在官網寫道，辛哈拉賈森林保護區是僅存的典型原始森林，超過六成的樹是特有地方種，而絕大多數都是稀有品種。棲息在這片保護區的原生野生動物也不少，尤其是鳥類以及逾五成的哺乳類動物與蝴蝶，還有許多種昆蟲類、爬蟲類及兩棲類動物。
斯里蘭卡
世界遺產

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