新住民新力量 移民署行動列車下鄉關心新住民生活

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為瞭解各地的新住民姊妹在臺生活情形，內政部移民署副署長鐘景琨特別於今(11)日10時許由偕同大陸委員會法政處副處長魯仲尼及海基會法律處副處長劉慧玲等單位代表，連袂來到新北市轄區進行行動服務列車關懷訪視新住民活動。

首站前往訪視的新住民是位在新北市石碇區來自大陸福建泉州的鄭安娜女士，安娜婚後隨即來臺生活，目前與丈夫育有2女，夫家自營手工麥芽膏農產品及周邊產品銷售，安娜與臺籍配偶王宏健從已退休的公公手中接棒，肩負起繼承家業的重責大任。

於言談中安娜除感謝公公過去努力付出奠定基礎，亦期許自身能夠協助先生透過多元的行銷管道及豐富的親子手作體驗課程，將自家麥芽膏商品塑造成手工麥芽膏第一品牌。一行人也在安娜夫妻倆的協助及引導下，親自體驗了手作DIY麥芽糖及品嚐美味的麥芽鴨。

接續行程來到位於新北市板橋區的連鎖鍋貼水餃店，其加盟主是來自大陸天津的張秀玲女士，自外津外語學院畢業的秀玲，放棄原有熟悉的生活圈來臺生活，兒女皆已成年的她，因自身對餐飲業有濃厚的興趣。

自民國99年起以鍋貼連鎖水餃店加盟主的身分陸續協助新住民姊妹們加入該公司，如今秀玲已有12間加盟店，並由新住民擔任店長或副店長1職(分別為臺北市3間、新北市9間)。

本日訪視的板橋金門店長同樣也是來自大陸福建的新住民姊妹。個性爽朗熱心的秀玲，不只協助許多新住民得以在餐飲業中一展長才，對於公益更是不遺餘力，自102年起於其名下12間加盟店盈餘中撥出一定比例，成立新住民急難救助基金，協助生活遭逢困難的新住民度過難關。

鐘副署長表示，透過今天的訪視行程，看見了新住民在臺灣這片土地上打拼的活力，以及對社會公益的付出，顯示新住民及其二代皆是臺灣社會不可或缺的力量，未來移民署也將持續守護來到臺灣的新住民以共同打拼出臺灣好生活。