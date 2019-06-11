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熱到恍惚！ 印度首都新德里高溫飆破48 ℃打破記錄

首都新德里部分地區昨（10）日午後溫度飆破48 ℃，打破2014年6月的47.8℃記錄，這也是自1998年5月該市記錄48.4℃以來所有月份以來的最高溫。

By 李文潔, 台灣英文新聞－編輯
2019/06/11 15:15
（圖/ 美聯社）

（圖/ 美聯社）

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合外電報導）正處於酷暑的印度，首都新德里（New Delhi）部分地區昨（10）日午後溫度飆破48 ℃，打破2014年6月的47.8℃記錄，這也是自1998年5月該市記錄48.4℃以來的最高溫。

根據當地媒體《今日印度》報導，隨著印度進入夏季，乾燥的西風吹拂，新德里當地帕拉姆天文台（The Palam Observatory）昨（10）日記錄到48度高溫，打破2014年6月9日記錄的47.8度最高溫。

印度氣象局（IMD）區域天氣預報主任斯里瓦斯塔瓦（Kuldeep Srivastava）表示，今明2日氣溫可能因西南風吹拂而下降1至2度，但這波熱浪仍然沒有減緩的趨勢。

前所未有的熱浪使本周新德里的中暑病例飆升4成，中暑嚴重的患者大量湧入醫院，全印度醫學科學院（All India Institute Of Medical Science，AIIMS）內科醫學教授桑吉夫（Sanjeev Sinha）博士表示，德里的熱浪狀況非常危險。 前來就醫的患者出現高燒、脫水、嘔吐、痙攣，頭痛，意識喪失和癲癇發作等中暑症狀。

而悶熱的熱量使新德里的電力需求飆升，居民打開空調、水風扇等以求降溫，導致電力使用超過了歷史上的高位數，引發了某些地區發生停電情況。

無獨有偶，北印度拉賈斯坦邦城鎮丘魯(Churu)6月3日測得高溫攝氏50.3度，當地居民紛紛躲到陰暗處。自6月1日開始，這座城鎮已籠罩在攝氏50.6度的熱浪中，打破印度2016年同一邦帕洛迪所測得的攝氏51度高溫紀錄。
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